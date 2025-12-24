藍白共推“國民帳戶”　黃國昌與鄭麗文明宣布

民眾黨主席黃國昌（中）受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）針對藍白將共推“國民帳戶”政策，台灣民眾黨主席黃國昌24日表示，他將與中國國民黨主席鄭麗文於明天早上10點共同召開記者會，屆時再正式向台灣民眾說明台灣未來賬戶（TFA）的具體內容。



台媒報導，鄭麗文與黃國昌25日將舉行記者會，共同宣布推動“國民帳戶”，初步規劃要替全台226萬兒童及未來的新生兒開設“國民帳戶”，政府幫每名孩童帳戶中存入一筆新台幣5萬元的基金，並鼓勵家長及雇主在稅賦減免下也可提撥，幫助孩子在年滿18歲領回後，能有一筆就學或創業資本。



台灣民眾黨24日下午召開“作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長”記者會，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、中央委員林富男、民眾黨籍“立委”張啟楷、陳昭姿、林國成、林憶君、麥玉珍、劉書彬等人出席。



黃國昌表示，他看到新聞有點驚訝，因為這是明天記者會正式向全台民眾報告的，對於在野黨而言，當執政黨不斷撕裂這個社會、不斷踐踏這個國家時，在野黨要負責撐起這個“國家”。他第一次與鄭麗文正式面對全台民眾，說藍白會共推“福國利民”的法案，我們說到做到。



黃國昌說，具體內容還滿複雜的，他沒有辦法在今天的記者會上說明，針對台灣未來賬戶（TFA）的具體內容，明天早上10點，他與鄭麗文會正式舉行記者會，向全台民眾做詳細報告。過去這段時間，我們密集的工作，晚上9點、10點都還在開會，雙方講好的內容，就等到講好的記者會時間，再負責任的向全體民眾做報告。