傅崐萁：賴清德罪行罄竹難書　啟動彈劾

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃偕華）針對彈劾賴清德案，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁24日於國民黨中常會強調，賴清德的罪行罄竹難書，不但是亂政、毀憲也同時在賣台、窮台，登基一年多以，掏空新台幣32兆。希望全台一起守護台灣，安居樂業，不希望一個天天在鬥爭的不適任、不適格鬥雞“總統”。



傅崐萁並說明相關時程，預計明年1月中旬起，在“立法院”將舉辦兩場公聽會，並邀請賴清德列席“立法院”說明。3到5月將在全台22縣市舉行公聽會，並於5月二度邀賴清德到“立院”說明，預計5月20日表決彈劾案。



國民黨下午舉行中常會，傅崐萁表示，今天罕見的在中常會開放專案報告，是為了讓全體人民能夠了解台灣發生了什麼事。“行政院”不副署、不執行“立法院”三讀通過的法律；“憲法”法庭由5位大法官就宣告新修《“憲法”訴訟法》“違憲”。賴清德的罪行罄竹難書，不但是亂政、“毀憲”也同時在賣台、窮台，把台積電整個上下游生態系要搬到“國外”去；還要拿18兆的外匯存底買外債；同時還要投資12兆台幣到“國外”去，他批賴清德登基一年多以來，掏空台灣新台幣32兆。



國民黨與台灣民眾黨12月19日共同舉辦記者會，正式宣佈啟動彈劾賴清德，傅崐萁也報告目前以及未來的程序。



傅崐萁指出，12月22日彈劾案已經正式送進“立法院”議事處；12月23日進入程序委員會，將在本周五12月26日正式進入“立法院”院會。明年一月在“立法院”舉辦兩場公聽會，並依法邀請被彈劾人賴清德到“立法院”列席說明。



傅崐萁提表示，明年3月到5月會在全台各縣市，舉辦由“立法院”召開的公聽會，讓全民能夠共同參與，一起來彈劾不適任、不適格的賴清德。並且在5月份，會最後一次邀請被彈劾人到“立法院”，再一次的給他列席答辯的機會。最後會在5月20日，進行“立法院”全院的彈劾投票表決。



傅崐萁強調，國民黨會肩負起振興台灣，恢復“國家”民主自由的堅定立場。