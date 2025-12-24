受殺人案影響　民進黨：提名記者會延下周

民進黨發言人吳崢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月24日電(記者 莊亦軒)民進黨24日召開第二十一屆第十一次中央黨部執行委員會，原訂於會後舉辦提名記者會，但受到19日台北市發生隨機殺人案影響，民進黨發言人吳崢表示時機與氣氛不宜高調舉行選舉宣傳活動，故決定延期至下周召開。



吳崢轉述，民進黨24日上午仍依原訂會議期程召開選舉對策委員會，選對會拍板通過，建議彰化縣提名“類初選”民調第一的綠委陳素月、基隆市提名民進黨市議長童子瑋。彰化、基隆兩地參選人，預計將在下周中執會通過。



至於外傳24日提名之所以順延，是因為彰化縣“類初選”出現爭議；黨務人士則澄清，本日選對會已決議建議中執會提名“類初選”民調第一的“立委”陳素月，代表民進黨角逐彰化縣長；選對會有委員注意到前彰化市長邱建富的發言，邱稱“下一步安排將請示媽祖，脫黨也會列考慮。”並稱若有人質疑民調結果，可向黨中央申請閱覽完整的原始民調報告，相關原始民調報告都已妥善彌封，確保未遭改動，不過至今並無人申請。



為了及時因應2026大選布局及提名，中執會本日通過提案，未來將由原本每月召開一次中執會，改為不定期召開。本日討論案主要處理各縣市議員席次提名問題，2026的議員提名人數授權地方黨部規劃，討論後送交中執委追認。黨的方向一直以來都希望地方擴大經營，希望議員提名參選的人數要比現任名額多。但基本上都是照案通過。



民進黨主席賴清德致詞表示，上周五發生的1219台北市隨機襲擊事件造成全台恐慌，在此再次向罹難者及家屬表達最深切的哀悼與慰問，期盼傷者早日康復，受影響的民眾能逐步回歸日常，同時還要向見義勇為、捨身救人的民眾，以及在第一線辛苦的警消、醫護等執法人員、救援人員致上最誠摯的敬意。