M1A2T戰車橋梁難承受？綠委：官方協調

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月24日電（記者 莊亦軒）針對中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強23日表示，卡“國防”預算的就是賴清德，民進黨籍“立委”沈伯洋24日批羅智強發言非常法盲，藍白要求的是“違憲”違法的“國情報告”，無視“憲法”判決，當然無法接受。



被問到台陸軍以“銳捷專案”動支新台幣403億向美國採購108輛的M1A2T型主力戰車，因重量高達63噸，導致橋樑無法承載？沈伯洋回應，M1A2T對台灣的戰略非常重要，道路橋樑問題應該由“交通部”與“國防部”進行跨部會協調。



美國日前宣佈新台幣3500億（111億540萬美元）對台軍售，部分項目包含在新台幣1.25兆“國防”特別預算裡，由於藍、白反對並拒絕排審，行政“部會”擔心未來付款上會有問題。羅智強表示，卡“國防”預算的就是賴清德，呼籲賴清德趕快兌現到“立法院”“國情報告”並接受質詢的承諾，不要再賴皮了。



沈伯洋說，藍白現在是“國會”多數，如果進委員會討論有意見，可以刪除預算，為何不願意在委員會討論？這就是政治動作。昨天在抗議時，藍委林沛祥走到前面手叉腰瞪著綠營“立委”，示威太認真甚至忘記舉手，“我就嗆他不要只會圍事不會表決”，林沛祥相當生氣、不發一語，前面有麥克風，拜託講出“擋下‘國防’預算的意義”是什麼。“你盡量講我們盡量聽，一句話都講不出來，除了羅智強在那邊詭辯”，“國防”預算對台灣是重中之重，一但軍火廠商移往其他國家，等到預算終於通過時就會出現一、兩年的空窗期，這段空窗期會對“國防”產生致命打擊。



為驗證部隊應變制變能力並遂行重要目標防護，陸軍裝甲第584旅23日實施“營級單位戰備偵巡”訓練，由甫成軍的M1A2T戰車領銜，偕同CM32、CM33、CM34“雲豹”裝步戰鬥車、CM22迫砲車及拖2B飛彈悍馬車等各式儎台，在新竹地區機動並實施重要目標防護演練，部隊官兵藉由實地、實車方式深化戰場經營，展現裝甲部隊的高度機動性和堅實戰力。



關於M1A2T重量是否過重，以至於道路橋樑無法承受。沈伯洋回應，取得F16升級、M1A2T，都是台軍方非常重要的進展。關於是否過重會壓壞馬路的問題，應該交由相關權責“部會”，不管是“交通部”、“工程會”，應該要跟“國防部”有相關的協作。現在最大的問題就是，在做戰備需求的時候，“國防部”不一定會去管一般的道路，一般道路並不在它的部會職責之下，橫向的聯繫就變的重要。關於是否路面會有相關的損害，應該盡早研議。