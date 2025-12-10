中評鏡頭：屏東聖誕節點燈　營造浪漫氣息

2025屏東聖誕節在屏東公園點燈，大人帶小孩來擺拍留念。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月25日電（記者 蔣繼平）25日就是聖誕節，全台縣市都有打造主題燈飾吸引民眾打卡拍照。屏東市今年在屏東公園打造“聖誕村”，以14座燈飾與歐風小木屋市集，搭配假日限定的下雪秀，把公園晚間變身異國雪境，營造浪漫氣息，吸引不少民眾前往。



2025屏東聖誕節在屏東公園、屏東車站，點燈期間為11月28日到明年1月4日，時間約1個月，點燈時間為傍晚5點30分至晚上10點，共有“極光之心”、“精靈之塔”、“光之森林”、“北國雪屋”、“聖誕大道”、“生命樹”等14組燈飾。



今年重現歐洲聖誕市集氛圍，首度推出四間“聖誕小木屋”特色賣店，販售草莓大福、可麗露、法式咸派、造型甜甜圈、熱可可、熱紅酒、馬林糖等甜點與暖心飲品，園區還貼心設置“聖誕拍貼機”，讓民眾把感動變成永恆的紀念。



延續雙主燈設計，屏東火車站前有“星願聖誕樹”，讓旅客一下車就被聖誕氣息包圍；屏東公園內的“聖誕派對”隨音樂轉動發光，周邊道路也化身“星光大道”與“金色大道”，營造整座城市充滿冬日浪漫氛圍。



屏東市，舊稱“阿猴”、“阿緱”、“阿猴城”，位於屏東縣西方偏北，也是屏東縣政府所在地，鄰近高雄市區，為高雄都會區的一部分。屏東市人口約有19.2萬人，是屏東縣人口最多、人口密度最高的行政區。