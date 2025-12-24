中評關注：盧秀燕卸任前就職周年談話有野心

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月25日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕24日舉辦卸任前最後一次就職周年成果記者會，並當場宣示任內最後一年會做好做滿，“不必急著幫她找工作”。不過從盧秀燕致詞的內容觀察，仍有準備更上層樓的意味。



盧秀燕明年就要卸任台中市長，24日舉辦“七年同行、幸福前行”施政7周年成果記者會，是其任內最後一次就職周念活動，市府舉辦規模特別盛大，安排到市府戶外廣場舉行。可望代表藍營角逐明年台中市長的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔也先後到場，把握機會爭取曝光。



盧秀燕被視為角逐2028的熱門人選，未來動向備受關注，她在致詞時，特別提及職涯規劃，強調她知道大家一定在想，“剩最後1年應該在準備下一步吧？”但她只想有始有終、專心市政，並要大家“不必急著幫她找工作”。



盧秀燕刻意透過致詞淡化各界對她爭取大位的聯想，不過另一方面卻可以從其他談話內容感受到企圖心。



在致詞中，盧秀燕特別提到，她是台中縣市合併升格“直轄市”後，首位連任的首長，也是升格以來第一位女性首長，“一連打破兩個魔咒”。盧秀燕在台中市的選舉成績，確實創下台中市升格以來最高紀錄，首先是2018年以82萬7千多票，得票率56.5%，阻斷民進黨林佳龍連任，雙方差距20萬票，創紀錄。



2022年盧秀燕再以79萬9107票、得票率59.35%，連任成功，擊敗民進黨蔡其昌的52萬4224票、得票率38.93%，雙方差距更來到27萬4883票，並且在全市29行政區全勝，成績相當傲人。