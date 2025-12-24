金門年度旅遊熱搜榜出爐！大膽島奪冠

“金門觀光旅遊網”統計今年網站搜尋資料，公布年度十大熱搜景點，大膽島一舉奪冠。（金門縣政府提供） 中評社金門12月24日電／金門縣政府依據“金門觀光旅遊網”統計今年1至12月網站搜尋資料，公布年度十大熱搜景點，其中“大膽島”一舉奪冠，成為今年最受關注的熱門景點。不少遊客直言，開放後的大膽島玩法更多、行程更彈性，“真的值得一去”。



金門縣政府觀光處指出，大膽島自2024年7月27日開放民間營運遊程後，玩法更彈性、選擇更多，深受遊客好評。截至2025年12月15日，登島人次已達3萬1843人。明年度開放登島時間為2月1日至12月25日，歡迎民眾把握機會。縣府表示，金門旅遊主題豐富、四季皆宜，值得一來再來。



縣府觀光處24日公布Top 10熱搜景點依序為：大膽島、翟山坑道、獅山砲陣地、山后民俗文化村、莒光樓、太武山風景區、建功嶼、后麟步槍模擬射擊館、金門酒廠及清金門鎮總兵署。這10處景點涵蓋金門的歷史建築、自然景觀、戰地回憶與酒鄉文化，也是不少旅人“第一次來金門必排”的口袋名單。



金門縣政府觀光處長許績鑫表示，縣長陳福海推動“友善金門、多元旅遊”，觀光處持續優化官方平台服務，“金門觀光旅遊網”已成為遊客規劃行程的首選入口。統計顯示，2025年網站全年瀏覽量突破400萬次，顯示民眾對金門旅遊的高度關注與需求。



觀光處加碼推薦明年多處獲獎必遊景點，包括榮獲“交通部觀光署”“第2屆觀光亮點獎—十大觀光亮點獎”的經武酒窖，以及獲得“最佳人氣獎”的習山湖公園、後浦十六藝文特區與陳景蘭洋樓；加上首屆亮點獎入選的莒光樓、建功嶼與山后民俗文化村，合計7處景點，展現金門兼具歷史、人文、親子休憩與建築美學的魅力。目前相關形象廣告已在台北市松山機場曝光，吸引更多旅客目光。



活動方面，“交通部觀光署”日前公布2026至2027年“台灣觀光雙年曆”活動，金門“馬拉松”（2026年1月24、25日）與“金門中秋博狀元餅”（2026年9月1日至25日）雙雙入選，縣府呼籲旅客提早規劃行程，體驗金門最具特色的年度盛事。