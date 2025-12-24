藍委牛煦庭：期待賴清德報告軍購預算

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月24日電（記者 莊亦軒）針對攸關新台幣1.25兆元的軍購特別條例，中國國民黨發言人、“立委”牛煦庭24日表示，期待賴清德到“立院”進行“國情報告”。總預算若想順利付委，當然要把軍人加薪，警察、消防人員的退休金給編進去，條件非常清楚，不是為擋而擋，更沒有其他背後的因素在背後介入。



有關12月19日恐攻之後，“內政部長”劉世芳宣布《台灣全民安全指引》改版將納入應對“暴力襲擊與無差別攻擊’，牛煦庭回應，社會事件發生後大家都要補破網，當初會引起風波是因為內容偷渡賴清德簽名、疑似文宣內容，強化戰爭相關的用語，反而引起大家的緊張。政治的符碼應越少越好，應該以功能性為取向，回到工具書的性質才能發揮好的政策效果。



針對藍軍版“立委”助理費除罪化修法版本遭批是自肥行為，牛煦庭指出，新提案版本中，現行公費助理由“立院”直接撥款制度都將維持，“國會”助理是“立法委員”表現良好背後的功臣，我認為他們值得更好的對待。



國民黨“立委”陳玉珍日前提出“助理費除罪化”相關修法，引起“立法院”助理群起不滿聲浪，工會幹部更發起連署，要求撤回修法提案。國民黨團19日在黨團大會時討論對策，最終決定推出新對案來回應助理工會訴求。新提案由藍委牛煦庭提出，提案明文規定公費助理各項待遇及福利，其中包括明定“立法委員”公費助理薪資補助費總額，並增加總額約15%的補助費。



牛煦庭的修法草案重點，補助費用包含“立委”每年歲費5倍之公費助理工資，及依勞動法令規定應由雇主負擔之相關費用。並明定“立委”公費助理薪資補助費總額，並增加總額約15%之補助費，亦即明年預算從新台幣47萬2760元，增至約54萬7600元，每名助理平均加薪5000元以上。



牛煦庭表示，新的草案版本裡面，沒有免檢據核銷這種比較爭議性的條款，基本上是按照助理工會期待的方向做調整。既然要釋出誠意，希望可以改善助理的待遇、讓政治工作者可以更有尊嚴。我們酌增助理費補助的總額，以一個委員14個助理滿編的狀態計算，一個助理平均可以加薪5000元。在第一會期就通過“民意代表支給條例”，幫地方的議員助理加薪、幫里長爭取年終獎金，同樣是基層政治工作者，“國會”助理不該置外其中。