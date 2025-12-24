新黨籲藍白拒魔鬼交易　堅決反1.25兆軍購

新黨主席吳成典。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電／“立法院”藍白“立委”23日在程序委員會第四度封殺賴清德的新台幣1.25兆元對美軍購特別條例。針對相關傳聞，新黨24日呼籲“立法院”藍白陣營，1.25兆元軍購案與《財政收支劃分法》預算案，是“一碼歸一碼”，軍購案要“堅決反對到底”，絕對不能交換《財劃法》，這是“魔鬼的交易”。



新黨指出，1.25兆元軍購案是賴清德個人將全台灣民眾推向戰爭，向美國表態的“台獨”砲灰”預算條例，是關乎“中華民國”、牽動兩岸關係，符合美國國家尋求軍火商機與戰爭利益，一項“大是大非”的巨額預算條例；但是，《財劃法》預算案則是只有涉及“地方自治”財源財政分配的預算案；若“立法院”藍白陣營要拿《財劃法》來換1.25兆元軍購案的傳聞屬實，那麼就是一項不公平、不對等的交換，是輸掉全台灣民眾利益，卻向賴清德“台獨”工作的低頭與妥協。



新黨指出，“立法院”藍白陣營將《財劃法》預算案與1.25兆元軍購案，沒有“一碼歸一碼”卻將“兩案綁一起”，尋求在“立法院”最後通過1.25兆元軍購案與《財劃法》預算案，是藍白陣營在同時完成“台獨”砲灰”預算條例向美國爭功、又順利拿到藍白在地方財源分配大餅的終極盤算，這是將“大是大非”的向美軍購案與“地方自治”財源財政分配的預算案，互相混淆攪或在一起，不可取也不足取，是台灣民主政治的悲哀。



新黨重申，藍白陣營倘若將關乎2026地方選舉利益的《財劃法》預算案，與賴清德個人意志下的“台獨”砲灰”預算條例，予以綁在一起，這將會確保藍白只能只會淪為地方執政的政治地位，而將“中央”政權讓給“台獨”民進黨執政的結果，而且將會是確認“台獨”長期“中央”執政，而藍白只能盤據地方政治的選票僵固結構。這是輸掉全台灣2350萬民眾福祉、失去兩岸關係和平發展、滿足美國國家利益的“魔鬼的交易”，而不是共創台灣的朝野雙贏。