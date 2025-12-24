“行憲”紀念日前民眾黨批執政者“毀憲”亂政

台灣民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電／台灣民眾黨表示，明天是“中華民國行憲”紀念日，回顧歷史，這部“憲法”歷經訓政和戒嚴，直到台灣走向民主化，才逐步重顯其保障人民權利、制衡政府權力的本色；為了鄭重紀念它，也為了還給勞工更多的休假，今年五月，台灣民眾黨修法推動，“行憲”紀念日放假一天，但同時，我們沉痛地發現，執政者正試圖拆毀這座民主的聖殿。



民眾黨說，此刻的民進黨政府為了政黨私利，徹底背棄昔日爭取民主時的理想。行政權在少數執政的脆弱基礎下，非但不思溝通與合作，反而傲慢地將制衡視為阻礙、將監督視為反動。從恣意曲解“憲法”條文，到“行政院長”違法僭越職權，恣意胡亂以“違憲”為藉口拒絕副署三讀通過的法律；從癱瘓“國會”運作，到操控獨立機關，讓“憲法”法庭、司法體系淪為政黨打手。當前的執政黨，正在有系統地拆毀權力分立的防火牆，讓“憲法”所設計的監督機制，淪為被執政者恣意踐踏的廢墟。



民眾黨痛批，賴清德及其執政團隊已然是對國民主權的公然僭越，一個缺乏“國會”多數支持、亦未取得絕對多數民意授權的雙少數政府，在“憲政”民主的正當性上，本就應更加謙卑、更加自制，然而“賴政府”卻反其道而行，妄圖握有不受節制的權力，其冥頑不靈與專斷作為，正試圖建立新威權體制。當公僕忘記誰才是真正的主人，當行政權企圖凌駕代表民意的立法權，這不僅是“毀憲”亂政，更是獨裁的倒退與復辟。



民眾黨表示，面對這場自解嚴以來最嚴峻的“憲政”危機，沉默絕不是選項。台灣是我們珍愛的“國家”，這塊土地是我們賴以生存的家園，民主與自由，從來不是天賜的禮物，而是無數先輩以血淚換來的成果。我們絕不容許任何人、任何政黨，以“民主”之名行“獨裁”之實，將台灣推向動盪與分裂的深淵。



民眾黨強調，民進黨政府的獨裁專斷、踐踏“憲政”秩序的惡行，在“行憲”紀念日這天，更顯荒謬、更令所有愛這片土地的人民痛心；台灣民眾黨誓言與所有人民站在一起，我們將以最堅定最具體的行動，對抗違法濫權的政府，捍衛“憲法”的尊嚴。若執政者執意與民意為敵，繼續讓少數凌駕多數，人民終將收回賦予你們的權力，親手拯救自己的國家，我們必定會堅定拒絕綠色獨裁，致力重建“憲政”秩序，捍衛“國民主權”，自己的“國家”自己救。