吳皇昇：藍白合不是防票源分散　而是要擴大

民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月26日電（記者 方敬為）明年九合一地方選舉，中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌定調“藍白合作”，但在縣市議員方面，卻因為藍白選票重疊，合作出現諸多挑戰。民眾黨籍台中市北屯區議員擬參選人吳皇昇接受中評社訪問表示，他理解藍營對白營選將有所顧忌，可是藍白合作的用意不該是怕票源分散，而是要設法攜手擴大非綠選票，拋開舊思維，才有合作利基。



吳皇昇，民眾黨籍，現任逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任，並兼任建設學院助理教授，擁有政治大學政治碩士學位。曾在國民黨籍台中長盧秀燕市府團隊擔任研考會主委、新聞局長；以及民眾黨籍新竹市長高虹安團隊擔任行政處長等職。明年將爭取民眾黨提名投入台中市北屯區議員選舉。



2026地方選舉，雖然藍白陣營定調相互合作，可是在縣市議員的選舉上，卻有許多問題待克服。台中市北屯區明年議員選舉，由於國民黨籍議員黃健豪當選立委後空缺，加上另一位藍營老將陳成添宣布不再角逐連任，空出2個席次，讓國民黨、民眾黨人躍躍欲試。但又因為藍白選將有同質性的問題，傳出地方藍白合作可能無法如預期般的順利。



針對相關現象，吳皇昇認為，在探討藍白合作的議題時，必須先釐清核心目標是否為追求“一加一大於二”的加乘效應。如果各界都認同在野合作能相輔相成，就不應將目光侷限於傳統的政治版圖思維。



他指出，目前的困境在於，許多人仍習慣緊盯著既有的“藍營基本盤”與“白營基本盤”不放，在這種“零和賽局”的視角下，一旦出現性質相近的競爭者，候選人往往先擔憂選票遭到瓜分，這種防禦性的心態，自然讓合作失去了利基，也使得雙方陷入內耗的焦慮。



吳皇昇強調，大家應該拋棄舊思維，他提到，根據地方選舉的投票率，普遍落在五成至六成之間，這意味著有將近四成至五成的選民選擇沈默或放棄投票。在他看來，這群廣大的中間選民與游離選民，才是藍白合作應當共同爭取的“藍海”。只要雙方能夠展現出合作的誠意與願景，凸顯出一加一大於二的治理希望，便能有效喚醒這群基本盤以外的沉睡選民，這才是真正的利己利人，也才能達成策略上的互補。



吳皇昇說，面對當前民進黨長期執政的政治環境，許多選民已產生政治冷感甚至厭惡的情緒。此時非綠陣營的團結，恰好能成為這些選民宣洩不滿、尋求改變的出口。他理解國民黨長期在地方深耕，對於民眾黨加入競爭難免心存芥蒂，但他呼籲藍營應屏棄固守基本盤的舊思維，轉而思考如何將非綠票源極大化。若雙方能放下歧見，攜手將目標鎖定在爭取更廣泛的民意支持，只要擠掉的是綠營選將，藍白都能在地方議員版圖佔有一席之地。