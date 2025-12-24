中評關注：綠看到藍白合才急拋和解有用？

賴清德藉由“中選會”提名想要緩解朝野對立，可能為時已晚。（府方提供） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）藍白陣營聯手彈劾賴清德、“行政院長”卓榮泰，“雙彈劾”展現威力，賴清德也終於拋善意，提名中國國民黨與台灣民眾黨推薦的“中選會”委員，並提名民眾黨可接受的台灣民意基金會董事長游盈隆擔任“中選會主委”。但藍白最近合作緊密，也開始為明年地方選舉做準備，“賴政府”現在才拋朝野和解可能太晚。



民進黨彰化縣長初選提名出現分裂憂慮，中執會原本24日要提名新潮流“立委”陳素月參選彰化縣長的記者會喊停。甚至傳出“正國會”中常委陳茂松因不滿初選採類民調結果，有意要退出選對會。雖後來陳出面澄清只是隨口一句話，卻被做文章，但有這樣聲音傳出，代表黨內在彰化初選雜音難平。除了代表“正國會”的“立委”黃秀芳參與初選，有陳茂松在黨內表達不滿外，還有前彰化市長邱建富也揚言要參選到底。



除了彰化縣初選黨內雜音，高雄市與台南市黨內初選都還如火如荼進行中，未來不管提名誰，要怎麼弭平其他沒有獲得提名的參選人支持，都是民進黨要面對的難題。但相對民進黨各縣市初選陸續傳出雜音，國民黨整合卻相當順利，台南市提名藍委謝龍介，日前要參與初選的前藍委陳以信已經退選。



除了黨內進行整合外，不少縣市也陸續有藍白合作的消息，國民黨籍苗栗縣長鍾東錦宣布苗栗縣第二名副縣長由前“立委”、現任民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，被視為“藍白合”。而基隆市長謝國樑尋求連任也將掛出與民眾黨籍副市長邱佩琳合體看板，以“藍白合”對抗可能被民進黨提名的基隆市議會議長童子瑋。



藍白陣營除了在2026各縣市長選舉合作外，中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌25日將舉行記者會宣布推動“台灣未來帳戶”，明定由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆新台幣5萬元基金，家長亦可相對提撥，當年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。



對於藍白合作推出政策，而且鎖定少子化議題，希望爭取年輕父母的支持，賴清德子弟兵、綠委郭國文馬上表態說藍白要提出類似他召開的記者會，“拿香跟拜”歡迎。可見藍白共推這個政策，對民進黨會造成壓力。