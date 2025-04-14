蔡易潔：台資源全押晶片　中小企業成孤兒

桃園市中小企業協會理事長蔡易潔。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月25日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判持續卡關，讓台灣許多中小企業人人自危。桃園市中小企業協會理事長蔡易潔接受中評社訪問表示，政府總愛說中小企業是台灣的根，但實際上政府現在的資源卻幾乎全都集中在晶片產業，讓台灣的中小企業猶如孤兒般，未來若台美關稅談判的結果不理想，台灣的中小企業將首當其衝。



蔡易潔，瑞士歐洲大學商管博士，DTF科技集團創辦人，現為“中華民國”中小企業總會理事、桃園市中小企業協會理事長。



蔡易潔強調，政府口口聲聲說中小企業是台灣的根，表面上把話說得很好聽，但實際上的資源卻都集中在高科技產業，尤其是半導體產業更是特別受到關愛，只要是高科技產業向政府申請任何資源幾乎都可以過，但在台灣佔最大多數的中小企業卻得不到政府的資源，這是現在最讓許多中小企業感到不公平的地方。



她提到，台灣中小企業早已突破167萬家，佔台灣企業的98%以上，營業額也佔台灣企業的50%以上，不但是台灣的經濟基石，也提供了台灣近8成的就業機會，但現在最讓許多中小企業感到不平與氣餒的地方是，始終感受不到政府對中小企業的重視，讓台灣中小企業猶如孤兒般，只能自力救濟。



蔡易潔指出，尤其是傳統產業的中小企業更是弱勢，若不是上市上櫃公司，除非有特別關係才有可能爭取到政府的各項資源，否則根本是天方夜譚，因為現在政府的資源幾乎都不在中小企業身上，讓許多中小企業就算想轉型或往全球化發展，都舉步維艱。



蔡易潔舉例，桃園市中小企業協會會員當中有一家專門生產拉鍊的公司，想去搶全球訂單，卻始終得不到政府的幫忙。但若仔細想想，光是一個人身上和周邊就會有多少拉鍊？舉凡衣服、褲子、外套、包包全都有拉鍊，連每天睡覺的床也都有拉鍊，一個人從出生開始，生活中就完全離不開拉鍊。



她說，若以最保守的方式來估計，每個人每年至少都會使用超過10條拉鍊，那全球80億人口就會使用超過800億條拉鍊，而台灣的廠商只要能搶到全球拉鍊市場的一成生意，那對台灣的GDP（國民生產毛額）就會有很大的幫助，但像生產這類民生必需品的台灣中小企業，卻始終無法得到政府的協助與資源。



蔡易潔感嘆，政府不能因為中小企業的利潤薄就不重視，很多中小企業的產品量體非常龐大，所謂積沙成塔，過去台灣就是靠著這些中小企業自己提著一卡皮箱到全球去搶單，才造就台灣現在的經濟奇蹟。她呼籲，政府不應該再那麼大小眼與兩極化，否則未來若台美關稅談判的結果不理想，台灣的中小企業會很慘。