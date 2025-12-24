柯文哲辯論終結　痛批賴清德成明崇禎

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，遭台北地檢署求刑28年半，今天全案辯論終結，定明年3月26日宣判，台北地方法院諭知柯文哲等人需到庭。柯文哲24日晚間結束辯論步出北院後“砲火全開”，痛批賴清德不只是“清德宗”，都快變明崇禎皇帝了！你怎麼會說沒有干預司法？



台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。台北地方法院自15日起進行言詞辯論程序，並將於明年3月26日宣判。



柯文哲24日晚間步出北院後，立刻對賴清德開炮，柯文哲表示，在這一年半當中，他的家人、民眾黨、過去台北市政府的同仁都受盡折磨。他內心最難過的，目標就是要對付柯文哲，結果傷害太多人，台灣的司法一定要改革，司法絕對不可以變成政治的工具。



柯文哲說，公務員依法行政，行程全部都走完，2、3年後突然司法機關出來說那是違法的，就開始搞起訴一大堆公務員，開始找麻煩，將來讓公務員怎麼做事？行政首長還是要挺住。讓他很難過的是以前三個同事彭振聲、黃景茂還有邵琇珮，本來就是很奉公守法、認真做事的公務員，結果惹得家破人亡，慘遭司法追殺。



柯文哲指出，台灣已經民主化30多年，不應當還出現押人取供、羅織罪名，脅迫證人這種事情，賴清德說自己沒有干預司法，他要跟賴清德講，讓少數的司法人員胡搞瞎搞，這就是你的責任呀！你怎麼會說沒有干預司法？



柯文哲痛批，台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治的打手，這是台灣人民現在普遍的印象，台灣民主化30年，不應當還出現像明末東廠錦衣衛這種現象，“人家說你是清德宗，我看你快變成明崇禎皇帝了！”