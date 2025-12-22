蔣萬安上海行縮水　張斯綱籲交流別打折扣

中國國民黨籍台北市議員張斯綱。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北12月26日電（記者 莊亦軒）2025台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，中國國民黨籍台北市長蔣萬安因應19日台北市發生的隨機殺人事件，只參加主論壇28日當天來回，坐鎮台北安定民心。中國國民黨籍台北市議員張斯綱向中評社說，可以理解蔣萬安有他的壓力存在，不過還是希望赴上海與會的市府成員還是要按表操課，交流、交換訊息、觀摩的部分不要縮水。



12月19日傍晚，台北捷運台北車站內及中山站外商圈發生一系列連續無差別攻擊事件。此事件為繼2014年台北捷運隨機殺人事件後，台北捷運系統周邊再次發生重大襲擊案件。蔣萬安第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續四天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議。



張斯綱表示，蔣萬安縮短行程有他不得不然的壓力。接下來台北市也有許多跨年活動要舉行，安全措施須盯緊，蔣萬安的壓力可以理解。但希望赴上海與會的市府官員不要受到影響，畢竟今年一波三折，很難得可以成行，不要因為蔣萬安缺席而縮水。



被問到如何看待社會民主黨台北市議員苗博雅於總質詢時，要求蔣萬安參加雙城論壇時向上海方傳達希望小紅書配合“內政部”打詐一事。



張斯綱回答，綠營議員都說雙城論壇是政治大拜拜，沒有正面效益。“那你還叫人家去跟上海市政府督導小紅書，他的市政職責裡面沒有督導小紅書這塊。第二個，轉達這個也要陸委會授權啊。”陸委會沒有授權，怎麼可以做出超出授權的事情。這個邏輯很矛盾，一方面否定雙城論壇存在的意義、價值；二方面又要求蔣萬安去雙城論壇的時候，要講“保衛‘中華民國’、要維護‘國格’、要講小紅書。那你不是很矛盾嗎？一邊否定雙城論壇的價值，另一邊又要求蔣萬安做那麼多附加任務。“我覺得這種邏輯，很奇特。”



對於外界關心蔣萬安到上海會見到什麼層級官員？張斯綱回應，28日下午是主論壇開幕，到底還能見到甚麼人，目前為止看不太出來。

