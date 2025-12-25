海潮智庫論壇高雄登場　熱議兩岸談判

海潮智庫25日在高雄舉辦兩岸和平論壇，聚焦兩岸談判該怎麼談等議題。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月25日電（記者 蔣繼平）推動和平公投的海潮智庫25日在高雄舉辦兩岸和平論壇。針對如何擘劃和平路徑圖與坐上談判桌，雖然台灣面臨要戰或要談的選擇，但有人認為台灣已喪失最佳時機，加上內部分裂太嚴重難理性溝通，和平談判的路越來越渺茫；至於推動公投連署，有人認為效益不大，也有人說過程最重要，討論過程熱烈。



海潮智庫25日在高雄媚力泊飯店會議室舉行“兩岸和平論壇–兩岸談判，怎麼談？”由海潮智庫董事長王義雄主辦，哈佛大學法學博士黃維幸、北京大學法學博士劉坤鱧、崑山科技大學退休教師馮國豪、台灣工黨主席晏揚清、海潮智庫執行長林深靖進行討論。



海潮智庫召集人鍾喬、前“中央研究院”農業生物所所長楊寧蓀、公民正義聯盟總召孫健萍、反萊豬醫師蘇偉碩、中華海西文化經濟發展促進會副理事長衛芷言、美和科技大學副教授吳煬和等人也出席論壇。



針對“如何擘劃和平路徑圖？如何坐上談判桌？”曾任“立委”的王義雄表示，希望戰爭不要發生在台灣上，要避免戰爭只有大家站出來，去催促政客按照老百姓的意思做，希望兩岸要交流、談判，推“和平公投連署”是希望兩岸和平不要戰爭。他認為，開“國是會議”凝聚共識來推代表去和大陸談判，只有這條路，看能不能實現讓兩岸以和平方式來解決台灣問題。



有關推動和平公投部分，王義雄表示，希望2026年地方選舉宣傳理念，完成第一階段連署提案，希望2027年初通過，讓2028大選的候選人去做表態。



林深靖表示，藍綠兩大黨對一國兩制只有態度，沒有論述。大陸都亮牌了，但台灣沒有自己的方案，沒有籌碼，要怎麼上談判桌，要戰或要談？台灣就是面臨這樣的選擇。

