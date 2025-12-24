蘇偉碩：綠備戰就是要打仗　兩岸有談有機會

反萊豬醫師蘇偉碩25日出席海潮智庫辦的兩岸和平論壇。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月26日電（記者 蔣繼平）推動和平公投的海潮智庫25日在高雄舉辦兩岸和平論壇。反萊豬醫師蘇偉碩出席活動時表示，按照賴政府作法，備戰就是要準備打仗，台灣就會成為下一個烏克蘭，甚至更慘，台灣力量太小，不該被賴清德誤導，應該趕在中、美談判之前，兩岸先談一下，這樣才有機會爭取台灣最佳利益的空間。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



海潮智庫25日在高雄媚力泊飯店會議室舉行“兩岸和平論壇–兩岸談判，怎麼談？”過程中也安排一場“新時代的兩岸關係，現在與未來”主題來分析政局。



蘇偉碩表示，俄烏戰爭開打超過三年，烏克蘭前幾年還被歐美吹捧，結果現在情況非常慘，犧牲的代價是一整代的年輕人。兩岸若不談，按照賴清德的作法，那就是備戰，備戰就是要準備打仗，台灣會成為下一個烏克蘭，或許還會比烏克蘭更慘。



二戰期間，美軍在1945年4月1日至6月21日間攻佔沖繩島的行動為期超過80日之久，造成盟軍2萬人陣亡、日軍10萬人陣亡以及平民10萬人罹難，是二戰太平洋戰場上最慘烈、傷亡最嚴重的一場戰役。



蘇偉碩舉了二戰跳島戰役沖繩落入的慘境為例，他說，若能開啟兩岸談判，用特朗普商人性格的術語來講，台灣可以拿到一張好牌，台灣與大陸開始談，至少能拿到一個槓桿的位置，後續才有機會為台灣利益爭取最佳的空間。



前“國安會”祕書長蘇起11月也曾說過“兩岸和談是台灣最後一條路，否則將進入垃圾時間，最終由大陸與美國來決定台灣前途”。



蘇偉碩舉出蘇起提出的警訊，他說，為什麼要談，因為必須要拿到籌碼，不然就任由別人去談，說不定別人解決的更快、更有效，但台灣作為利害關係人，台灣所在意的問題，也許大陸與美國一旦談好後就動不了了，不可能還去推翻，所以在中、美談好之前，兩岸先談一下，這樣比較有機會。