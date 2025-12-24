吳煬和：台灣應凝聚對和平有想像與行動的人

美和科技大學副教授吳煬和25日出席海潮智庫在高雄舉辦的兩岸和平論壇。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月26日電（記者 蔣繼平）推動和平公投的海潮智庫25日在高雄舉辦兩岸和平論壇。美和科技大學副教授吳煬和出席活動時表示，執政者為掌握權力不惜指鹿為馬，置入性的阻斷兩岸交流與理解的必要性，不僅引起寒蟬效應，還否定掉所有和平談判，讓人既恐懼又害怕。他認為台灣內部應該要有力量凝聚對和平有想像、有行動的人，讓兩岸對話並實現和平。



吳煬和，政治大學三民主義研究所碩士，東華大學（原花蓮教育大學）民間文學研究所博士，專長領域：文學理論、人文學、孫文思想、中國文學。目前在美和科技大學任教。



海潮智庫25日在高雄媚力泊飯店會議室舉行“兩岸和平論壇–兩岸談判，怎麼談？”過程中也安排一場“新時代的兩岸關係，現在與未來”主題來分析政局。



吳煬和表示，他自己長期在學校教書，很少參加這種論壇，原本以為可以在學校守住自己的一畝三分地，穩定過完這一輩子，但是這幾年他心中卻有一種前所未有的不安定感，這個不安定感可能是來自外面社會氛圍的感知，以及對於年輕一輩的年輕學生的未來現狀所做的擔心。



吳煬和表示，他本身教國文，對“指鹿為馬”的故事很有感受，以前總認為只是描述顛倒是非黑白，但如果更清楚去看的話，其實是一個沒有信心的執政者，在進行一種必要的忠誠度測試，透過這種忠誠度測試，把不服從的人進行必要的清洗，最後慢慢建立權力的專制，從這種角度來看，與現在的執政者有驚人的相似度。



吳煬和表示，執政者透過指鹿為馬，不斷掌握權力的過程中，對內而言，建立一群只為了服從權力的人，其實更讓人感到害怕的是，不斷的去顛覆大家的信仰，不斷的建立新的遊戲規則，按照這種遊戲規則去玩，永遠會疲於奔命，因為太超過大家的想像，完全無法理解如何去教導學生。