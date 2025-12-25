晏揚清：台灣避不掉統一　談判是最後機會

台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清出席活動25日出席海潮智庫兩岸和平論壇。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月26日電（記者 蔣繼平）推動和平公投的海潮智庫25日在高雄舉辦兩岸和平論壇。台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清表示，從中國歷史來講，統一是中國的基因，台灣避不掉統一，需要面對與認真思考。和平談判是最後機會，也是許多人共同想法。遇到美國把台灣當棋子與台灣內部統獨認同問題，雖有這兩個困難，還是希望讓民間力量主導兩岸間的和平。



晏揚清表示，要如何進行兩岸之間的談判，希望在民間推動和平談判公投，讓民間力量主導兩岸間的和平。



晏揚清，台灣師範大學三民主義研究所教育碩士與法學博士。曾任義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授。前高雄市兩岸和平發展促進協會理事長。



海潮智庫25日在高雄媚力泊飯店會議室舉行“兩岸和平論壇–兩岸談判，怎麼談？”過程中也安排一場“新時代的兩岸關係，現在與未來”的主題分析政局。



晏揚清表示，目前台灣政府不斷在兩岸關係上挑戰大陸，挑戰統一的問題，還引發世界各國擔心，英國《經濟學人》很早就講台灣是全世界最危險的地方，到現在還是如此。雖然台灣民眾覺得沒有事，但並不代表真的沒有事。



晏揚清表示，他相信，兩岸都要能夠去深刻思考，因為從中國歷史上面來講，統一是中國的基因，所以如何面對統一的問題，是台灣必須要認真思考的。而破壞式的創新才能找到一條新的路，受限於台灣還沒有這樣的突破，在社會上從事兩岸交流來看，未來兩岸關係方面，和平談判是最後機會，也是許多人共同想法。