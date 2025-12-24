中評關注：藍白主席共推民生政見互信更穩了

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌25日開記者會共推政見。（國民黨提供） 中評社台北12月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌25日同台召開記者會，宣布共同提出“台灣未來帳戶特別條例”，主打由政府為12歲以下孩童設立專屬帳戶並投入啟動基金，作為因應少子化的政策構想。這場記者會的效應，目前看來不只是民生政見的發布，更對外釋出有關藍白合作的三大訊號。



藍白昨日共同宣布推出構想源於美國“特朗普帳戶”的“台灣未來帳戶”（Taiwan Future Account），明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的；根據試算，若家長未額外提撥，孩童18歲成年後可領回33.9萬元。



第一個訊號是，藍白兩位主席的互動，已進入實質溝通、玩真的，而不只是檯面上拍拍照而已。回顧一個多月前，鄭麗文與黃國昌11月19日首度正式公開會面後，確立了智庫先行對接共推政策的方向，加上近日在“賴政府”用不副署癱瘓立法權時，外傳兩人也曾私下開會共商對策，最後得出要一同在“立法院”推動彈劾賴清的共識。



再到鄭麗文和黃國昌兩人25日親自出面，共推具體民生政策，顯示藍白合作並非停留在象徵性地喊話，而是有節奏、有目標地在往前推動的重大訊號。



第二個訊號，是藍白合作不只是選舉策略上，現在有更多的政策與理念交集。之前藍白談合作，多半聚焦在選區如何分配、誰該禮讓誰等等問題上，但這次由兩黨主席共同背書民生法案，釋放的是藍白合不只為選舉的訊息。



尤其在兩黨的本質不同，各自有支持者結構，透過具體政策找出交集，有機會讓各自支持者逐步接受藍白合作的事實，這就有助於淡化雙方在2024大選時所位的誰是大黨、誰是小黨，誰該讓誰的爭論上。