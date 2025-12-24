中評關注：白營搶攻新竹縣市　瞄準竹北市長

民眾黨主席黃國昌24日平安夜親赴民眾黨新竹黨部召開閉門會議。（照片：民眾黨新竹黨部提供） 中評社新竹12月26日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌24日平安夜親赴民眾黨新竹黨部召開閉門會議，除盤點白營在新竹縣市的人才與資源外，也下達全力搶攻新竹縣市議員席次的命令，更瞄準民眾黨前主席柯文哲在2024大選獲得白營全台單一選區最高得票率竹北市的市長寶座，為白營在2026地方選舉正式吹響號角。



新竹市是柯文哲的老家，柯在2024大選分別在新竹縣市拿下35.55%和34.3%的白營全台最高得票率，但民眾黨目前在新竹縣市卻僅有包括新竹市的李國璋、宋品瑩和新竹縣的林碩彥等3席議員，以白營在2022新竹縣市議員共提名11席，最後卻僅拿下3席的情況看來，2026地方選舉白營在新竹縣市應該還有很大的發展空間。



這也是黃國昌會親赴民眾黨新竹黨部召開“勝選團結策略會議”的主因，黃在會中除指示白營在2026要以“精準提名、紮實服務”為原則，確保民眾黨在新竹縣市的服務量能最大化外，也強調竹北市長的重要性，因白營目前在2026新竹縣長選戰還找不到適合的參選人，黃因此希望民眾黨在竹北市長這一戰更不應該缺席。



黃國昌之所以會如此看重竹北市，是因柯文哲2024大選在竹北市拿下白營全台單一選區最高得票率38.33%，遙遙領先綠營的30.99%和藍營的30.68%。白營認為若在2026新竹縣長選戰支持藍營，就更有籌碼可以跟藍營談判讓出竹北市長由白營參選的機會，只是目前人選尚未定案，不排除會由黨中央指派強棒空降參選的可能性。



至於新竹縣市議員的部分，民眾黨中央委員會10月底已核定首波2026地方選舉提名名單，包括爭取連任的新竹市議員李國璋和宋品瑩，還有2022在新竹市香山區的落選頭、民眾黨中央委員葉國文等3人。但根據白營地方人士透露，民眾黨在新竹市會有第二波議員提名，新竹縣也還會有兩波議員提名，最後提名席次應不會少於2022年的11席。



對此，民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂告訴中評社，上次柯文哲在新竹縣選得不錯的選區包括竹東鎮、新豐鄉和湖口鄉，黨內都已有不只一位參選人表達參選意願，黨部應會在農曆春節前先公布這三個選區的新竹縣議員提名名單，新竹市和竹北市的議員提名名單則會延後到農曆春節後才公布。



顏仕昂強調，目前新竹縣市議員的提名作業，都還在領表報名階段，新竹黨部自有一套嚴謹的評估機制，最後會提名最適當的候選人，希望2026新竹縣市議員席次都能大有斬獲，以讓民眾黨在新竹縣市議會都能成立黨團為最大目標，至於竹北市長候選人的部分，則會由黨中央來進行徵召。