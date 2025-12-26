雙城論壇4天行程曝光　蔣萬安僅出席主論壇　

左起上海市長龔正、台北市長蔣萬安繼2023年於上海同台後，28日將再度同框。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）2025台北上海雙城論壇登場，台北市政府代表團與媒體團一行26日啟程赴滬，展開為期4天的城市交流行程。不過，因台北日前發生中山區隨機殺人案，中國國民黨籍台北市長蔣萬安臨時留守台北坐鎮治安指揮，行程濃縮為一天，預定僅於28日出席主論壇並致詞。副市長林奕華則提前於27日抵達上海，代表市府參加多場城市合作交流及參訪行程。蔣萬安估計再以“雙城好、兩岸好”為主軸。



根據台北市府提供的媒體說明資料，本次雙城論壇媒體團共4天行程，去程搭乘長榮航空班機，上午7時50分桃園機場集合，9時50分出發，12時05分抵達浦東國際機場；回程於12月29日晚間7時40分自上海虹橋機場返台，預計9時45分抵達台北松山機場。媒體團全程入住上海外灘浦華大酒店，並設有臨時媒體工作室。



台北市府由國民黨籍台北市副市長林奕華率領主要官員提前27日赴滬，展開前置城市交流行程。當日行程包括參訪梅賽德斯奔馳文化中心、中山醫院元器療模擬實驗室、徐匯濱江西岸夢中心等，主題涵蓋文化創意、醫療科技及城市再生。晚間則安排媒體茶敘與論壇預備會議，為翌日主論壇暖身。



蔣萬安28日快閃上海出席主論壇致詞並簽署合作，主論壇將於28日上午11時在上海市政府會議廳登場，主題為“軌道交通、健康樂齡、科技醫療”。蔣萬安預定於當日上午抵達，再度與2年前就同台過的上海市長龔正同框致詞，並共同見證簽署城市合作備忘錄。論壇程序包括成果發表、致詞、主題演講及簽署儀式，預計中午結束。蔣萬安隨後與兩岸媒體短暫交流後即返台，形成“當日往返”的快閃行程。

