世界神明聯誼會佛光山登場　湧12萬人潮

北港朝天宮莊儀團集結108尊“千順將軍”紅臉青面、神威赫赫，護衛媽祖聖駕前行，成為全場最吸睛的焦點。（照：佛光山提供） 中評社高雄12月26日電／以促進宗教和諧為宗旨的“2025世界神明聯誼會”以“向前有路 光明在望”為題，25日在佛光山佛陀紀念館盛大登場。清晨7時起，來自海內、外的宗教團體及逾千家宮廟護法神尊依序進場，陣頭、神轎在鑼鼓齊鳴聲中，踏上成佛大道，信眾也夾道迎聖駕，莊嚴熱鬧的場面湧入12萬人潮，展現宗教融和、佛神一家親的無國界精神。



“世界神明聯誼會”由佛光山開山祖師星雲大師於2011年發起，今年邁入第15年。活動由高雄市政府與中華傳統宗教總會共同主辦，中華傳統宗教總會會長暨佛光山住持心保和尚、民進黨高雄市長陳其邁、榮譽總會長王金平、北港朝天宮董事長暨中華傳統宗教總會副總會長蔡咏鍀、祕書長陳和順、國際佛光會中華總會署理會長慈容法師、佛光山常務副住持慧傳法師、佛陀紀念館館長如常法師等，逾千位宗教、社會及文化界代表與會，殊勝熱鬧的場景彷彿是一場宗教嘉年華會。



今年有逾1100座宮廟與會，有觀音佛祖、天上聖母、關聖帝君、玄天上帝、瑤池金母、福德正神、儒學孔子、天主聖嬰等，神尊、神轎及陣頭從成佛大道走向菩提廣場，禮敬大佛；多元宗教文化交會的壯觀畫面，顯現信仰凝聚人心的強大力量。



在神轎、陣頭的列列中，以來自北港朝天宮莊儀團112尊紅臉青面的“千順將軍”最受矚目，千里眼、順風耳神威赫赫護駕媽祖，也守護眾生四時平安，威靈顯赫讓人心生敬畏。



號召112尊千順將軍破天荒的到佛光山集結禮敬大佛，心保和尚偕長老於佛陀紀念館禮敬大廳迎接，共同為圓滿星雲大師的願心感到殊勝與歡喜，而民眾也難得看到此盛況，爭相拍照合影，用影像記錄歷史的畫面。

