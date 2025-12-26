劉泰英影射賤賣銀行抽佣3億美金　扁痛斥

劉泰英(前排右三)與中華開發金控前董事長陳木在（前排左三）、前中華開發董事長陳敏薰（後排右五）等人聚會。（照：劉泰英提供） 中評社台北12月26日電／律師邱彰所著《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》即將由好優文化出版，劉泰英在這本回憶錄中提及，當年中華開發的經營權之爭，某財團給號稱“台灣之子”的“總統”3億美金（約台幣100億元）當佣金，不料竟被人從中攔胡，台灣之子最後自己也跌落神壇、身敗名裂，道出鮮少人知的政商內幕。



針對昔日“國民黨大掌櫃”劉泰英的影射，陳水扁駁斥說，私下的商業交易與他無關，根本是莫名其妙。



現年90歲的劉泰英，人生高峰從1992年擔任中華開發銀行董事長揭開序幕，最精彩的是1993年至2000年間，出任中國國民黨投資事業管理委員會主任委員，自此被稱為“財經國師”、“國民黨大掌櫃”。



曝“台灣之子”賤賣中華開發抽佣 房寄名部下遭黑吃黑



劉泰英在回憶錄中說，這一生害他最慘的就是某位號稱“台灣之子”的“總統”，這位“台灣之子”當時跟他要中華開發，但他不肯，就想方設法抓毛病，讓他被抓去坐牢，後來中華開發也廉價賣給某財團。



“某財團拿出3億美金的傭金，錢是從日本轉來的，當初‘台灣之子’請我幫忙，因為那時他犯法，存在瑞士銀行的錢都被沒收了，他怕他的房子也會被沒收，他一緊張就把這些錢過戶給我一位Y姓老部下，存在日本，他的房子也過戶給Y。檢調單位只查到他在瑞士的財產，日本財產因為他登記在Y名下，所以沒查到。”劉泰英提及。



後來過了20年，法律上的追溯期已過，“台灣之子”就找Y要那3億美金，但Y死也不承認，所謂害人者自己也被害了。

