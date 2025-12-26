盧秀燕罕見評政局　籲賴解決“憲政”危機

台中市長盧秀燕（右）接受中時新聞網“政經向前衝”節目專訪，左為主持人戴志揚。（政經向前衝提供） 中評社台北12月26日電／“行政院長”卓榮泰不副署“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》、賴清德不公布該法案，朝野衝突升溫。藍白“立委”日前通過譴責賴清德與卓榮泰，並彈劾2人。中國國民黨籍台中市長盧秀燕近日接受媒體專訪，呼籲賴清德應有高度、要有能力解決兩院的紛爭，解決“憲政”危機。若不能團結人民解決紛爭，不安內要怎麼攘外？



盧秀燕一向謹守台中市長本份，鮮少批評時政。近日她接受中時新聞網“政經向前衝”節目主持人戴志揚專訪，面對台灣陷入“憲政”僵局，她罕見表態，喊話賴清德應展現高度。



卓榮泰因不副署“立院”通過的財劃法，遭在野黨痛批毀憲，對立更加嚴重。盧秀燕對此首度表示，賴清德要有高度跟能力解決兩院的紛爭，去化解“憲政”危機，若他不能團結人民解決紛爭，不能安內怎麼攘外？盧強調，賴清德此時要展現高度、展現能力，要團結人民，並重申“安內才能攘外”。



盧秀燕指出，賴清德上任至今已經一年半的時間，但光是大罷免就花一年的時間，最近為了兩院之爭可能又要花費半年，令她不禁直呼國政擺爛。盧秀燕強調，整個國家都在為政治紛爭而停滯不前，民生議題、經濟議題、環保議題、教育文化議題等都是攸關人民生活的議題，非常重要。

