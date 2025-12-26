公教年金停砍案　卓榮泰擬“釋憲”、不副署

“立法院”12月5日投票表決卓榮泰提出的財劃法修正案覆議。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／針對中國國民黨、台灣民眾黨聯手通過《財政收支劃分法》，“行政院長”卓榮泰決定不副署，引發在野不滿，但“政院”版仍卡在“立法院”程序委員會。近日民進黨“立委”接連提出修正版本，內容卻與“政院”版相似，被藍委質疑替“政院”暗渡陳倉。另外，“立法院”三讀通過停砍公教年金修法的咨文也已分送“總統府”、“行政院”，“行政院會”預計今天定調是否比照《財劃法》不副署；或是“副署”但不執行，而是提出“釋憲”。



“行政院”11月提出《財劃法》修正草案，但未提供各縣市實際分配金額，至今已過1個多月，也未再召集地方開會討論。地方政府抨擊，“政院”當初僅提供一張A4紙，也無具體計算基礎，連南部縣市都對中央下修補助表達不滿。



根據《中時新聞網》報導，卓榮泰當時希望由“立法院長”韓國瑜協助與藍委溝通，韓認為卓至少要先說服前後兩任財政委員會召委，因此邀請中國國民黨籍“立委”賴士葆、林思銘與卓榮泰會面。



賴士葆表示，他當時要求行政機關提供試算表，對方回應“下周可以給”，但時間一到，卓榮泰卻致電表示“不能給”，且未說明原因，改口稱只要開始審查就可以提供試算表，顯示“政院”內部早已有完整試算，恐怕是擔心一旦公布，各縣市再度引發爭議。



另外，民進黨“立委”賴惠員、徐富癸也提出個人版《財劃法》修正案，但藍委李彥秀指出，賴、徐提出的修法核心方向與“政院”版修正草案並無本質差異，民進黨與其一再遊走邊緣、鑽制度漏洞，不如回到正軌，依法落實已三讀通過的《財劃法》。



民進黨“立院”黨團幹事長鍾佳濱則批評，程序委員會將不同意見的提案擋在門外，形同否定立法討論的基本機制，也讓民主制度空轉。



此外，“行政院”繼不副署《財劃法》後，“立法院”會日前三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，咨文已送到“總統府”與“行政院”。據瞭解，“行政院會”今天將定調採取不副署或“釋憲”手段。