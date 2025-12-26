郭正亮建議鄭麗文明年329訪陸　4月訪美　

AIT處長谷立言11月12日赴中國民黨中央黨部拜會黨主席鄭麗文。(國民黨提供資料照) 中評社台北12月26日電／美國在台協會（AIT）處長谷立言11月12日赴中國民黨中央黨部拜會黨主席鄭麗文，邀請鄭於適當時機訪問華府。前“立委”郭正亮指出，鄭麗文明年很可能於329訪問大陸，他建議訪陸結束後立刻訪美，可以搭上中美和解基調，甚至成為2026國民黨地方選舉勝利的主要原因。



郭正亮25日在政論節目《亮劍台灣》中建議鄭麗文，不只要謹慎而為，不要造成國民黨選情的“驚動”，“妳也要忙於去把‘這個網’給補起來！”我們知道明年鄭麗文一定會去訪問中國大陸，“我認為最可能的時間，是329！”



郭正亮指出，為什麼？因為總要找一個中國國民黨的歷史的點，329就是黃花崗紀念日。“我隨便舉例。我真心建議鄭麗文主席訪問完中國大陸，立刻去訪問美國！”立刻去訪問美國，把中美即將形成的這個新的基調，跟訪問大陸連接起來。



郭正亮強調，這非常非常關鍵！“我講白了，這甚至可以構成2026國民黨地方選舉，勝利的主要原因！這非常重要，亮哥是苦口良言。”



郭正亮說，訪問中國大陸沒問題，因為國共兩黨有七對七的這個平台，可是訪問完中國大陸，不要拖太久，最好立刻去訪問美國！最好相隔不要超過兩個禮拜。“這是我衷心的建議。”醞釀一個氛圍，搭上中美和解這個大的基調，這個基調明年就會浮現。



郭正亮提到，為什麼國民黨這樣做會有勝算？因為賴清德已經脫離實際（國際現實）了。新加坡前外長楊榮文明指，台灣之所以會有“台獨”、有分裂勢力，就是因為美國的存在。如果美國哪天資金短缺，選民在“奶油和槍砲”間選擇了前者，美國不得不從西太平洋撤離，那麼兩岸統一是自然而然的事，他也不認為台灣人會為“台獨”付出生命。特朗普現在不希望台灣成為問題，他和中方有著其他重大議程。