綠彰化初選陳素月微幅勝出　郭正亮看到問題

彰化縣長選舉，民進黨採“類初選”提名，最終由新潮流系的陳素月勝出。(中評社 資料照) 中評社台北12月26日電／民進黨選對會建議提名“類初選”民調第一的“立委”陳素月參選2026彰化縣長，爭取提名失利的民進黨“立委”黃秀芳表示支持，同樣爭取提名的前彰化市長邱建富則質疑民調不尋常。前“立委”郭正亮昨日表示，陳素月最後是微幅勝出，如果未來高雄、台南市長民調，綠委賴瑞隆、林俊憲都微幅勝出，問題就大了。



針對綠營彰化縣長初選，郭正亮25日在政論節目《新聞大白話》中表示，以前怎麼做民調都是黃秀芳贏，彰化4人角逐，邱建富、黃秀芳系出同門，都是“正國會”。但新潮流系的陳素月最後是微幅勝出，當然很多人就有意見了。因為如果一對一，大家一定會覺得黃秀芳比較強。有人看到“類初選”民調結果，就會問，是不是因為陳素月是新潮流，對手剛好都是“正國會”。就會類比，高雄無派系的邱議瑩對新潮流的賴瑞隆、台南“正國會”陳亭妃對新潮流林俊憲，是否後面都來這一招？



郭正亮指出，若未來賴瑞隆剛好微幅勝出、林俊憲也微幅勝出，問題就大了。尤其是林俊憲那一區，他早就跟朋友講，賴清德最在意的就是林俊憲，其他的都不重要，因為這是賴清德的本命區。



郭正亮認為，到最後就等著看，也許會有神秘力量要做出林俊憲的民調就是比較高。這幾天甚至有媒體的網路民調也是林俊憲贏，怎麼都是這個時候開始出來，因為1月下旬就要做民進黨黨內初選民調。



郭正亮質疑，台南市這一選區，他觀察半年了，陳亭妃幾乎都是勝出10%以上，他還看過17%的。結果開始有神秘力量做出神秘數字，這就沒有辦法。賴清德容不得藍白的雜質，可能也容不得黨內的雜質，聽說還有英系。