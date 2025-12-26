不挺兒童未來帳戶？郭正亮曝食物銀行更迫切

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北12月26日電／因應少子化，中國國民黨與台灣民眾黨共提“TFA未來帳戶”，由政府為12歲以下孩童存新台幣5萬元基金，民進黨籍“立委”則提“轉大人ETF”，由家長與政府每月各出1200元。前“立委”郭正亮表示，美國推此政策被認為恐加深不平等，很多人將停留在第一筆錢。急迫性上，他認為明年很多人會需要食物銀行。



郭正亮25日在《大新聞大爆卦》節目表示，錢放在這個帳戶有沒有利息？如果有，那個利息誰付？難道是台灣銀行付？細節上，可能沒有想像那麼容易。



“我覺得一般人不會這樣存錢！”郭正亮表示，父母的生活都已經很難過了，你會拿出一筆錢，押在兒女18年不能動支的帳戶？難以想像，一定是有餘錢，不然寧可“今天大家去吃一頓好吃的”就花掉了。



郭正亮提到，這個政策在美國出來之後，很多人的批評就是，一定會造成不平等的惡化。變成衹有第一筆錢是政府給的，美國人當然會想，用意是“不讓你把錢花掉”，讓小孩在18歲有人生第一筆資產。但坦白說美國也才剛開始，“我認為絕大多數就是原來的1000塊！”



郭正亮強調，我們在講儲蓄率高，那是總額，大部分還是有錢人存的。主要還是要問自己，訂這個政策，是要想幹什麼？但有些政策能立即照顧到有困難的人，比如說食物銀行就非常必要，“我覺得明年，需要食物銀行救濟的人會非常多！”現在無薪假的人也很多。



郭正亮說，這是政策急迫性的問題。