季麟連送“槍”　謝龍介指三意義、勿影射

藍委謝龍介受訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月26日電（記者 黃偕華）中國國民黨台南市黨部退伍軍人委員會25日舉辦餐會，並為藍委、台南市長參選人謝龍介造勢。副主席季麟連到場力挺，並致贈一把“仿真手槍”，祝謝旗開得勝。此事引發綠營猛批。謝龍介今天受訪時表示，送槍的意義一是代表鳴槍起跑，二是打擊黑金跟官商勾結，三是維護治安守護城市安全。他認為綠營不需要靠影射來轉移焦點。



國民黨24日通過徵召黨籍“立委”謝龍介參選台南市長，副主席季麟連昨天在台南市感恩餐會造勢，送上“仿真手槍”給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。此舉引發多名綠營人士發言抨擊，其中就包含角逐台南市長初選的民進黨籍“立委”林俊憲。



謝龍介表示，他也曾經當過台南市海軍陸戰隊退伍軍人協會的創會理事長，同為退役軍人送槍的意義，一是代表鳴槍起跑，二是打擊黑金跟官商勾結，三是維護治安守護城市安全。



謝龍介喊話綠營，“不需要轉移焦點”，因為民進黨現在很害怕，怕大家想到這麼多的官商勾結、想到台南88槍槍擊案，想到台南治安敗壞。



由於日前才發生無差別攻擊事件，媒體提問會不會覺得時機敏感？謝龍介反問，台南消防採購的官商勾結不敏感嗎？台南市的槍擊案不敏感嗎？台南的爐渣光電不敏感嗎？他強調，不要再影射了。