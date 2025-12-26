彈劾賴清德說明會將登場　侯漢廷：全民公審

新黨台北市議員侯漢廷。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／“立法院”會26日將討論“總統”彈劾案，藍營指出，明年2月、5月將邀請賴清德到“立院”說明，並將舉辦多場縣市公聽會，5月20日彈劾表決。新黨台北市議員侯漢廷指出，這將演成大型實境秀，全民公審賴，白營可藉此造勢，說明會變反賴怒火集散地，在九合一驗收成果。



侯漢廷25日在《大新聞大爆卦》節目提到，“他會變成一個非常長時間的實境秀”！彈劾投票日訂在5月19日，隔天520就是賴清德就職兩周年，選在前一天表決彈劾，就是要讓賴的就職周年變成全民公審日。



侯漢廷強調，這五個月，賴清德的每一個施政、每一句話，都會在彈劾的放大鏡下被檢視。賴如果赴“立院”，就要接受“立委”15分鐘一輪的靈魂拷問，場面絕對難看。不出席照樣罵，自由發言，搞缺席審判，更加坐實賴清德藐視“國會”、心虛躲避，伸頭一刀縮頭也是一刀。



侯漢廷指出，這一套最有效的，就是要在投票表決前，在全台22縣市舉辦說明會，也就是大型造勢活動，主題衹有一個，就是控訴賴清德如何“毀憲”亂政。民進黨控制電視台，在野黨就走上街頭，22場說明會就會變成反賴怒火的集散地，讓民眾的憤怒直接在地發酵。



侯漢廷續指，當台灣民眾黨主席黃國昌卸下“立委”職責，就可以華麗轉身。除了進行2026的地方合作，在白營舉辦的22縣市說明會去幫民眾黨的可能候選人做暖身、鋪排，或擔任民眾黨議員的母雞，對民眾黨議員可說獲得了另外一個曝光聲勢的平台。“終局之戰還是2026年（九合一）”！