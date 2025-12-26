台南市長民調　“憲妃”皆大贏謝龍介

左起，綠委陳亭妃、藍委謝龍介及綠委林俊憲。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／2026台南市長選舉，根據《匯流新聞網》公布最新民調顯示，在潛在市長參選人知名度方面，民進黨籍 “立委”陳亭妃、林俊憲明顯高於國民黨籍“立委”謝龍介；在藍綠對決的情境下，無論由陳亭妃或林俊憲出馬，皆大幅領先謝龍介，顯示台南市長選情目前仍呈現“綠強藍弱”的結構。



民進黨台南市長黃偉哲明年將卸任，2026年台南市長選舉各黨內初選已提前開跑。中國國民黨將由謝龍介再度參戰，民進黨內部則由“立委”林俊憲與陳亭妃形成雙強競爭態勢。



《匯流新聞》公布最新民調，藍綠台南市長參選人知名度中，分別為陳亭妃64%、林俊憲63.2%與謝龍介39.2%；陳亭妃與林俊憲支持度方面，結果為陳亭妃42.7%領先林俊憲33%，陳亭妃支持者為男性、教育程度大學，政黨傾向為國民黨、民眾黨比例較高。林俊憲支持者則是以女性、教育程度國中，政黨傾向為民進黨比例較高。



而陳亭妃與謝龍介支持度部分，陳亭妃以57.1%領先謝龍介18.5%，24.4%無法選出任一參選人；在林俊憲與謝龍介支持度上，51.6%支持林俊憲、28.5%支持謝龍介，19.9%無法選出任一參選人。



最後則是台南市長黃偉哲滿意度，57.8%表示滿意、27.5%不滿意、14.7%無明確意見；在本次民調政黨傾向方面，為民進黨47.8%、國民黨12.1%、民眾黨8.9%、時代力量2.5%、台灣基進1.2%。



分析支持結構可見，陳亭妃的優勢主要來自跨黨派與中間選民的吸納能力。民調指出，在國民黨支持者中，有24.8%支持陳亭妃，支持林俊憲者僅10.6%；民眾黨支持者方面，49.0%支持陳亭妃，僅12.1%支持林俊憲；在中間選民族群中，44.0%支持陳亭妃，亦大幅領先支持林俊憲的24.5%。相關數據顯示，陳亭妃在非綠選民與游離選民間，是相對穩固的領先基礎。

