啟動彈劾賴議程　藍委痛斥府院“毀憲”亂政

“立法院”“國是論壇”上，藍白委痛批府院毀“憲”亂政。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月26日電（記者 俞敦平）今日“立法院”“國是論壇”，中國國民黨籍“立委”張智倫、許宇甄、洪孟楷和林倩綺等人針對“行政院長”卓榮泰拒絕副署法律案一事發言，指控此舉將副署權異化為否決權，並認為賴清德是幕後授意者，主張應依“憲法”程序啟動彈劾。



洪孟楷則針對賴清德昨日對在野黨的批評提出反駁，認為“行政院”違法漏編預算在先，並列舉詐騙財損數據，要求政府專注治安。台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍則以家庭為喻，呼籲賴清德應扮演溝通橋樑，化解朝野對立。



由於“行政院”近期對部分“立法院”三讀通過之法律案採取不副署、或拒絕編列相關預算。國民黨及民眾黨團聯手提出賴清德彈劾案，並於今日院會列入報告事項確認審查時程。此外，賴清德昨日在公開場合批評在野黨阻擋預算。



張智倫在發言中指出，“行政院長”卓榮泰拒絕副署法律案，是將制衡賴清德的副署權異化為“一票否決權”，並提及“總統府”秘書長潘孟安過去曾承諾“絕不會不副署法律”，如今“行政院”的作為形同打臉“總統府”。張智倫認為，卓榮泰未協助賴清德履行公布法律義務，反而阻斷法律生效，此舉已非單純政見分歧，而是“毀憲”亂政，因此主張依據“憲法”程序彈劾賴清德。

