黃國昌批賴自認超越“憲法”　彈劾時程全都露

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）藍白提案彈劾賴清德，今天“立法院”會將處理，台灣民眾黨主席黃國昌26日批評，賴清德要從“三不市長”走向“三不“總統”了嗎？不依法公布法律、依法執行法律，最後的大絕招根本不守法，自居為超越“憲法”的男人！搞半天成為“憲法”的災難，這就是為何“立法院”要彈劾賴清德！



台灣民眾黨“立法院”黨團26日召開“不遵守“憲法”還被彈劾的三不市長變成把“憲法”搞成“憲政”災難的賴清德”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席。



對於賴清德彈劾案相關時程，黃國昌指出，明年1月14日、15日將舉辦2場公聽會，聆聽社會各界高見、1月21日、22日召開全院審查會，並邀請賴清德列席說明，若賴清德不來，那就自己向台灣社會解釋，為何不遵守自己修訂通過的“立法院”職權行使法”。接下來會在全台22縣市舉辦說明會，“立法院”4月27日舉辦聽證會，5月13日、14日再邀請賴清德列席進行第二次說明並備詢問，5月19日賴清德就任滿二周年前，進行彈劾案記名投票。



中國國民黨、台灣民眾黨“立院”黨團日前提出賴清德彈劾案，已周二“立法院”程序委員會列為今天院會報告事項，民眾黨團將提出復議，復議通過後，再舉行包括全台彈劾說明會時程、被彈劾人說明時間、彈劾投票時間等。根據民眾黨團提案，彈劾案投票時間定在賴清德就職滿2週年前夕的5月19日。

