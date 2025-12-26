藍白公布彈劾案時程　1月中邀賴說明

藍白同步分別公布賴清德彈劾案相關時程。（圖：民眾黨團提供） 中評社台北12月26日電（記者 黃偕華）中國國民黨、民眾黨“立院”黨團提出賴清德彈劾案，已於本周二“立法院”程序委員會列為明天院會報告事項第二、三案。國民黨黨團26日也提出更明確的時程，分別是在明年1月21、22日，召開第一次的全院委員會，邀請被彈劾人到“立法院”說明。中國國民黨“立法院”黨團書記長表示，如果被彈劾人沒有出席的話，那就改成自行發言。他也提到，目前期程跟民眾黨是一致的。



藍白今日同步分別公布彈劾賴清德案時程表。



“立法院”在野黨團聯合提案彈劾賴清德，依據《“立法院”職權行使法》規定，今日院會將交付全院委員會審查。



國民黨黨團書記長羅智強今公布完整提案時程表，分別是在明年1月21日跟22日，會召開第一次的全院委員會，邀請被彈劾人到院說明，並接受詢問。各黨團會推派代表來詢問，如果被彈劾人沒有出席，就改成自行發言。4月27日會按照“立法院”職權行使法舉辦聽證會；5月13日到5月14日召開第二次全院委員會，並第二度邀請被彈劾人到院說明。最後5月19日，進行彈劾案的投票。



民眾黨團今天稍早也召開“不遵守“憲法”還被彈劾的三不市長變成把“憲法”搞成“憲政”災難的賴清德”記者會，會中公布賴清德彈劾案的完整審查時程。羅智強指出，今天黨團大會共同決議的期程，跟民眾黨是一致的，所以兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案。至於1月14日、15日的公聽會，會邀請7名學者專家參加，其中國民黨團推薦3人、民進黨團推薦3人、民眾黨團推薦1人。