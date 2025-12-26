藍白委論述兒童帳戶　短期補貼升級長期投資

藍委林倩綺發言。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月26日電（記者 俞敦平）針對台灣新生兒人數屢創新低，台灣民眾黨籍“立委”劉書彬與中國國民黨籍“立委”林倩綺今於“立法院”“國是論壇”中，先後針對藍白共推的《台灣未來帳戶》特別條例草案發言。劉書彬示警今年出生人口恐腰斬，主張透過立法讓台灣協助青年累積資產；林倩綺則強調該制度並非一次性補助，而是由政府在孩子出生時投入基礎資本，進行長期投資管理，讓下一代在十八歲時擁有可用於教育、創業或購屋的資金。



台灣少子化問題嚴峻，儘管政府投入預算補貼，出生率仍未見起色。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日舉行記者會，宣布推動台灣未來帳戶（Taiwan Future Account）政策，因應台灣少子女化問題。根據藍白草擬的《台灣未來帳戶特別條例草案》，明定適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，共約226萬人，政府將為12歲以下孩童每人先存入5萬元，每年再存入1萬元，第一階段試辦13年，家長也可相對提撥；至於帳戶所有權人為孩童本人，運作方式比照勞退新制個人帳戶。



今日“國是論壇”上，藍白兩黨“立委”分別利用發言時間，針對此一合作法案進行政策說明與倡議。

