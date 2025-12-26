赴陸管制擬修法　王鴻薇批評手段如同半戒嚴

藍委王鴻薇受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月26日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日針對“行政院”擬修法將“立委”及公務員赴陸納入管制一事表示，此舉是以防務安全之名，行箝制言論與行動自由之實。她質疑，若政府要阻斷交流，不如直接禁止人民赴陸，而非實施“半戒嚴”。此外，針對年金法案傳出“政院”“副署卻不執行”並聲請“釋憲”，王鴻薇也批評此舉破壞程序，並認為賴清德是“最沒資格談論“憲政”的人”。



“行政院會”預計今日通過“兩岸人民關係條例”修正草案。根據草案內容，未來不僅“立委”赴陸須經許可，連同十職等以下、未涉密的基層公務員也全數納入管制，須獲原單位同意方可成行。此外，針對退離職高階官員或將領，若參與大陸黨政軍活動並有統戰行為，最重可剝奪月退俸或處以兩百萬至一千萬元的罰鍰。



面對“政院”的管制措施，王鴻薇指出，民進黨政府透過修法，將監控範圍延伸至民意代表與廣大公務體系，名義上為了防務安全，實質是在阻斷兩岸正常交流。她表示，這種手段是“躲躲閃閃”的政治操作，並說道：“既然認定兩岸交流充滿“國安”風險，不如乾脆宣布全台進入半戒嚴狀態，明令禁止台灣人民踏入中國大陸一步，將所有赴陸者視同犯罪判刑。”



除了兩岸政策，王鴻薇也對“行政院”處理停砍年金案的態度表達反對。針對“立法院”三讀通過的法案，“行政院”雖完成副署程序卻傳出打算“公布但不執行”並聲請“釋憲”，她指稱這種操作模式是帶頭違法。王鴻薇認為，賴清德已經公布實施的法律，行政機關卻拒絕執行，甚至寄望於“憲法”法庭；她批評“賴政府”一邊指責在野黨“違憲”，自己卻視“憲政”程序為無物，已讓台灣“憲政”體制陷入混亂。