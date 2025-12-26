孫健萍：台避免淪美籌碼　把握雙城論壇契機

國民黨中常委孫健萍25日出席海潮智庫在高雄舉辦的兩岸和平論壇。（中評社 資料照） 中評社高雄12月26日電（記者 蔣繼平）媒體報導美中“元首”在2026年可能舉行多達4次會晤。中國國民黨中常委孫健萍向中評社表示，美國總統特朗普是交易型外交，既然是交易外交，台灣要想辦法坐上談判桌，而不是淪為被交易的對象，台灣不該成為美國籌碼，應成為調和美、中之間地緣政治衝突的樞紐，要把握這次雙城論壇展望未來的契機。



孫健萍，1974年生，台灣師範大學法學碩士、天津南開大學法學博士。南開大學政府發展聯合研究中心兼任研究員及法學院兼任副教授、高雄科技大學共同教育學院兼任教師，講授智慧財產權法與民法。



隨著2025年進入尾聲，CNN全球事務分析師麥格克（Brett McGurk）撰文點出2026年7件國際大事，例如委內瑞拉情勢、俄烏戰爭、人工智慧（AI）領域等，且美國總統特朗普正計劃訪問北京，而這場峰會可能決定台灣的命運。



美國國務院前代理亞太助卿董雲裳接受媒體訪問時表示，美中“元首”或許會在2026年舉行多達4次會晤。



台北上海雙城論壇27日登場，國民黨籍台北市長蔣萬安縮短行程只參加28日上午主論壇活動，其餘由副市長林奕華帶隊參加。



孫健萍表示，雙城論壇是唯一兩岸還有在運作的官方交流平台，相信衹有善意的堆叠才有助緩解兩岸的氛圍。因為“賴政府”推出小橘書、加強對美軍購、又要修“國安”十法”，緊縮的兩岸政策導致兩岸走向軍備競賽的路，若純然只建軍備戰，顯然就會變成是惡意的堆叠。



孫健萍表示，蔣萬安無懼於當前兩岸的低迷氛圍，這點相當肯定，蔣萬安是有理想性的，希望除了讓台北市民過得更好，也希望讓整個台海形勢能夠緩解高壓衝突。所以外界任何的說三道四都大可不必，這個時代最不需要的是推銷戰爭的政客，而是需要和平的使者、願意拋出解決問題能力、做實事的人。



孫健萍表示，但是賴清德不會改變的這個可能性很高，但賴清德無法忽視蔣萬安，因為蔣萬安不是一個搞高度政治意識形態的政治領袖，而是務實推動各種合作、務實推動城市發展、又具有高度民意基礎，蔣萬安一定程度代表了台灣社會追求和平穩定的一個中道價值。



孫健萍強調，這個時代已經不再是以前過往那種冷兵器時代，透過戰爭全面性的打擊的時代早就過去了，這個時代趨勢需更多的是對話交流。主張和平並不是投降，主張對話並不是軟弱，預先化解戰爭、防患於未來，這才是負責任的政治家。



明年中美“元首”預計舉行多達4次會晤，台灣需要警覺什麼？



孫健萍表示，到底台灣是美國的籌碼或樞紐呢，隨著美中衝突不斷升高，近期雖有緩減，但台灣不該成為任何一方的附庸，要重新站回制高點。“賴政府”的敗筆是太聽AIT的話，把未來都交給美國，導致中國大陸就認為不必再聽台灣的了，中方直接與美方談台灣問題就好。



孫健萍表示，在兩岸同屬一中的前提，加上政治與社會不斷的隨時間變遷，兩岸都要有對話的空間，必須彼此尊重包容，彼此溫暖理解對方，以對話來化解歧見，彼此協力讓經濟更好、社會更好。最強的武器是對話交流斡旋，不純粹是軍事對抗。



有關展望未來，孫健萍表示，整個兩岸在共謀人民福祉的基礎上，應該可以開展更好的機遇，也期許2026年能夠從逆境中、從兩岸的困局中，透過雙城論壇，延續未來能夠有更多官方與非官方的交流，而不是動輒以官司法來打擊兩岸交流。