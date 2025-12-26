賴批藍白沒資格談“憲政”　羅智強反擊

藍委羅智強受訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月26日電（記者 黃偕華）賴清德25日抨擊在野陣營表示，若“立院”無法如期審查總預算，還有什麼資格談“憲政”？中國國民黨籍“立委”羅智強26日表示，如果賴清德有三個柔軟的心，預算早就開始審了。他解釋，第一個柔軟的心是對軍人，來編列軍人軍人加薪的預算；第二個心是對警消，把退休保障的預算編足；第三個心是對公教，讓停砍年金法案得以實施。



國民黨籍“立委”吳宗憲提到，“立法院”在12月31日前完成預算審查的次數應該不超過五次。而且“憲法”這麼多條，真的沒有一條是賴所說的。他建議賴的幕僚去付費找個AI小幫手，不要總是弄錯。



羅智強認為，賴清德一直在說“立法院”沒有審預算，但實際上沒有審預算、在卡預算的，就是賴清德那個冷漠的心，是他是違法不編預算，“立法院”如何審一個違法的預算呢？他說如果賴清德有三個柔軟的心，預算早就開始審了。接著解釋，第一個柔軟的心是對軍人，來編列軍人軍人加薪的預算；第二個心是對警消，把退休保障的預算編足；第三個心是對公教，讓停砍年金法案得以實施。



吳宗憲提出質疑，指賴清德也當過“立法委員”，這25年來“立法院”於12月31日前完成預算審查的次數應該不超過五次。第二個就是“憲法”這麼多條，真的沒有看到一條是賴所說的這樣。所以這可能又是“賴氏“憲法”。



吳宗憲說，以他對於“憲法”的瞭解，其實賴清德可能引用錯誤，或者是他的幕僚又出包了，又給他錯誤的資訊。他建議賴清德和他的幕僚，可以付費去找個AI小幫手，來幫他查相關資料，不要總是弄錯。