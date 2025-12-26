綠委喊讓台灣更安全　要藍白重視民防預算

綠委吳沛憶出席“許一個更安心的未來：全面提升公共救護資源與專業守護能量記者會”。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北12月26日電（記者 莊亦軒）針對台北1219事件，民進黨籍“立委”吳沛憶26日在記者會中表示，黑熊學院長期倡議民防力量在社區發展，各國都在推動民防，政府可以提供什麼樣的支持。民進黨“立委”沈伯洋表示，去年很多跟民防相關的預算被砍，導致台灣的韌性無法建立。有“民防”預算台灣才能更安全。



吳沛憶與沈伯洋今日召開“許一個更安心的未來：全面提升公共救護資源與專業守護能量記者會”，邀請黑熊協會理事長劉文、退休員警石明謹等人出席



12月19日傍晚，捷運台北車站內及中山站外商圈發生無差別攻擊事件，主嫌張文在台北捷運M7出口的地下連通道丟擲煙霧彈，並持刀襲擊民眾，其後不久轉移至中山站外的誠品生活南西店附近持續行兇，最終在警力圍捕時從該商場墜樓後身亡。



吳沛憶表示，如何提升民眾的救護能力，“內政部”印製的全民安全指引（暱稱小橘書）是第一步。在書中就有提到，在公共場所遇到有人出現大量失血狀況該如何應對。下一步是如何提升更多民眾，每個人都可以有緊急救護、止血的能力。止血帶的設備普及化、以及如何使用很重要。我們“立委”辦公室的同仁有一半人都取得防災證照，下一步能夠支持民間推廣，讓緊急救護課程培訓讓更多人可以負擔。感謝民間團體比政府走的更前面，一直給予意見、提醒。我們會擔任溝通的橋樑，趕快召集“中央部會”、地方團體讓台灣的緊急救護可以更進一步提升。

