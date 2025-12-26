綠能“小英男孩”鄭亦麟涉賄起訴求刑14年

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟。（照：鄭亦麟臉書） 中評社台北12月26日電／有“小英男孩”之稱的前“經濟部”綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉收賄新台幣198萬元，不明財產增加601萬餘元。台北地檢署今天偵查終結，依貪污等罪起訴鄭亦麟等6人，並具體求處鄭亦麟14年以上徒刑。



被起訴者包含東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子，2人涉行賄、違反商業會計法、刑法背信罪；鄭的父母鄭伍廷、李佳珍、弟弟鄭兆麟涉洗錢罪嫌起訴。



綜合台報導，蔡英文本月7日曾在臉書談及“能源轉型”強調“不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案”。北檢今偵結鄭亦麟涉貪案，依貪污治罪條例違背職務行為收賄罪、財產來源不明、及洗錢防制法洗錢罪嫌起訴鄭，具體求刑應執行14年；涉行賄的陳健盛、陳冠滔若審判中認罪分別具體求刑1年6月，否認則求刑3年6月。



北檢於8月25日指揮“調查局”台南市調查處，兵分22路搜索鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛與兒子陳冠滔等9名被告住居所等地，並約談多人到案，訊後聲押禁見鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔獲准。北檢10月間聲請延押，台北地方法院裁定3人自10月27日起延長羈押2個月，並禁止接見通信。



檢方起訴書揭露，鄭亦麟出身學界，畢業於台大經濟系，並在蔡英文執政期間，進入民進黨智庫體系歷練。林全擔任“行政院長”時，鄭亦麟出任能源及減碳辦公室主任，其後歷任由“經濟部”與“科技部”共同設立的綠推中心副執行長、台船子公司台船環海董事，並於2025年接掌由“經濟部”主導成立的台灣智慧電能公司總經理。由於多次公開為能源政策辯護、與擁核派代表黃士修交鋒，逐漸累積高度曝光度。

