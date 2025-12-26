蔣萬安視導　台北捷運無差別攻擊演練很逼真

台北捷運市政府站26日下午進行危安演練，快速反應部隊持電擊槍、臂盾控制歹徒。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月26日電（記者 莊亦軒）面對12月19日發生的台北隨機襲擊事件，台北市政府為應對即將到來的跨年活動，26日在台北捷運市政府站、市政府轉運站進行高強度演練。中國國民黨籍台北市長蔣萬安親自視察演練並發表談話，內容包含“模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊的應變處置，並發送避難疏散告警細胞簡訊。”



台北捷運公司規劃“捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域危安演練”，演練分為3階段，下午1時起在捷運市政府站的月台層模擬歹徒丟擲汽油彈，接著在市府轉運站購票櫃台前模擬歹徒無差別攻擊，最後在捷運市府站2號出口外人行道模擬大量傷病患的應變處置。



演練過程在月台層設置煙霧製造機模擬爆裂物燃燒，月台上員警打開爆閃手電筒引導民眾緊急疏散。確保現場安全後，消防員在警察戒護下將模擬傷患進行檢傷送醫。在轉運站購票櫃台前模擬歹徒無差別持利刃攻擊，模擬受害市民還配備血包相當逼真。



快速反應員警持臂盾、電擊槍趕抵現場迅速制服歹徒。轉運站百貨公司也配合演練在第一時間將鐵門拉下保護現場市民。隨後抵達的北市特勤小隊持短管步槍、在百貨公司逐層清掃，以避免有流竄歹徒躲藏在樓層間。在事發現場空曠處也演練了大量傷患檢傷後送的演習，路旁停滿救護車按照計劃分送傷患至各大醫療中心。



本次演練的核心重點之一為細胞簡訊測試，“中央”於26日核定內容，範圍涵蓋市府捷運站半徑0.5公里。簡訊以中英文並列，提醒民眾捷運市政府站發生重大災害事件，應保持冷靜並聽從現場引導迅速離開。



蔣萬安表示，這是第一次在高強度演練中，實際落實細胞簡訊發送測試訊息。用最快時間擬定好訊息文字，報請“中央”核定之後，特別安排在12月26日進行實際操作。剛剛包含他在內，都有收到測試簡訊。希望未來在重大危安事件發生之後，第一時間能夠發送細胞簡訊。讓範圍內的民眾透過手機簡訊，瞭解相關事件提高自主防護意識。同時能夠讓民眾能夠提高警覺，做好第一時間應處。



北捷北門站25日又發生男子在捷運車廂內敲打喊叫，引發乘客恐慌。被媒體問到這種恐慌情緒如何消化？蔣萬安說，1219事件之後，民眾搭乘捷運心情確實都相當緊繃。最重要的我們安排在今天，採用高強度演練從捷運車廂、月台、一路到轉運站戶外大量傷患檢傷、後送。



蔣萬安表示，我們每個環節都不遺漏，持續檢視現有防禦機制，提出各項策進作為，就是要確保市民安全。即刻起到年底，各項在台北舉辦的大型活動，跨年、年貨大街、農曆新年，我們都不會鬆懈持續維持維安。