“立院”新款紀念酒搶手　綠委盼韓國瑜增配額

“立院”新款紀念酒。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月26日電(記者 俞敦平)“立法院”今年首度與馬祖酒廠合作推出新款紀念酒，以“藍眼淚”為設計意象，並選用東引陳高為基底。民主進步黨籍“立委”吳思瑤與鍾佳濱今日受訪時均表示，“立院”紀念酒歷年來供不應求，是選民服務的熱門項目。吳思瑤更形容“立法院長”韓國瑜為“康樂股長”，呼籲院方能增加“立委”申購配額，以滿足龐大的選民需求。鍾佳濱則指出，自己採取“只送不代訂”原則，以免配額不足分配。



“立法院”近期宣布首度攜手建廠七十週年的馬祖酒廠，推出全新改版的“立法院”專供紀念酒”。新款酒品捨棄過往設計，改以馬祖特有的“藍眼淚”為視覺核心，瓶底透出海洋蔚藍色澤，瓶頭則搭配梅花造型，並選用東引頂級陳年高粱酒為基底。依據現行規劃，每位“立法委員”每年約有三十箱的購買額度，首批預計於元旦後開放預購，主要作為“國會外交”贈禮及“立委”選民服務之用。



吳思瑤受訪時指出，“立法院”年度限定紀念酒向來搶手，各委員辦公室配額有限，面對選民與團體的代購需求往往難以周全。她提到去年款式為黃色包裝，常被戲稱為鳳梨，今年改走藍色海洋意象，設計更為精美，預料將引發更高詢問度。



被問到藍白委員是否會試圖來跟綠委借調額度？吳思瑤強調自己連選民服務都難以應付，無法讓出任何配額。她進一步表示，“立法院長”韓國瑜一向被視為大家的“康樂股長”，相當關心眾人飲食與服務，因此她特別向韓國瑜喊話，希望能提升委員的訂購額度，以利推廣台灣在地好酒與設計。



鍾佳濱則表示，“立法院”紀念酒因市面上無法購得，具有稀缺性，他個人的處理原則是“只送不代訂”，否則配額恐不足以應付龐大的訂單。他認為韓國瑜院長對酒品有相當品味，外界對於韓國瑜上任後首度改款的紀念酒抱持高度期待。



對於是否會有藍白委員來借配額的情形，鍾佳濱回應，大家自身的額度都已不夠使用，自然沒有餘裕轉讓給他人。他強調送禮重在心意，只要對方喜歡，就是最好的安排，而“立法院”紀念酒就是很受選民喜愛的禮物。