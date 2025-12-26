藍確定禮讓新竹市長　高虹安：感謝肯定

新竹市長高虹安26日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍26日受訪表示，為了藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓現任市長高虹安，國民黨不推派候選人。對此，高虹安回應說，謝謝大家的關心和肯定。至於日前自行宣布將參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇則強調，若台灣民眾黨能承諾2028禮讓國民黨，他立刻退選沒問題。



國民黨26日在中央黨部公布張貼國民黨第22屆第1任中央常務委員選舉公告，李乾龍受訪時指出，正規畫艱困選區縣市的行動中常會，國民黨黨主席鄭麗文將下鄉並親自主持。至於新竹市長選舉提名的部分，為了藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。



對於國民黨確定將禮讓新竹市長選舉提名一事，高虹安26日表示，謝謝大家的關心和肯定，她會努力把市政做好，也會持續和新竹市議會，與議長、議員們一起努力，用市政成績回應市民。



何志勇則強調，如果民眾黨能夠承諾2028禮讓國民黨，他立刻退選沒有問題。否則的話，2026不立下“二階段初選”的典範，2028“三腳督”的悲劇就會再次上演。



何志勇則指出，藍白合作需要建立合理機制，才是負責任的表現，而不是任意將某個選區作為交換籌碼，對雙方的黨員跟從政同志也不公平，也未必能推出最佳候選人。雙方若無建立互信的公平機制，恐引起地方反彈，反而破壞藍白合作的發展及可能性。



何志勇說，目前他仍會持續聆聽新竹市民的意見，蒐集市政建議，期待與藍白有志參選的朋友進行公開的政策討論，供市民抉擇。