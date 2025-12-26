藍白共推兒童帳戶　台官方：應審慎斟酌

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌25日共同宣布推出針對12歲以內孩童的“台灣未來帳戶”。“行政院”發言人李慧芝26日表示，初涉經費超過新台幣1185億元，總經費將達4300億元，相關財源與影響都需審慎斟酌，且在野黨的方案未針對不同經濟的家庭做差異化設計。



藍白研擬的台灣未來帳戶特別條例草案明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，第一階段試辦13年。



“行政院”26日中午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“政務委員”林明昕、陸委會邱垂正主委、“內政部次長”馬士元、“交通部次長”伍勝園出席。



李慧芝表示，“衛福部”從2017年開始就啟動兒童及少年未來教育與發展專戶賬戶，針對的是弱勢、低收中低收入戶及需長期安置的兒少，由家長與政府1比1的方式幫小朋友存第一桶金。現在這個政策推動8年多來已有近4萬名孩童開設賬戶，累計存款超過32億元。



李慧芝說，在野黨所提出的構想，以目前全台約237萬名12歲以下的孩童計算，初始經費超過1185億元，整體總經費會達到4030億元。但在《財劃法》修法後，“中央政府”明年舉債已近3000億元，相關財源安排與後續財政影響都需審慎斟酌，且在野黨的方案並沒有針對不同經濟的家庭做差異化設計。



李慧芝指出，過去，“行政院長”卓榮泰在備詢時曾回應過民進黨籍“立委”類似的政策構想，都是需要審慎評估政策與設計制度，會在兼顧整體財政狀況的前提下來，研議可行性。



不過，李慧芝接著說，對於朝野黨派各界所提供兒少專戶的建議，“行政院”也很樂見。盼黨派用更全面、更審慎的角度，共同為民生議題努力。