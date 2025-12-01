許弘霖：海南封關大利多　台灣應把握機會

長年在大陸經商的中國國民黨大陸黨代表許弘霖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月27日電（記者 盧誠輝）大陸海南自由貿易港12月18日正式啟動“全島封關”運作，長年在大陸經商的中國國民黨大陸黨代表許弘霖接受中評社訪問表示，這是大陸推進經濟發展的重要里程碑，也展現大陸對外開放的決心，目前已經有很多台商到海南探尋商機。



許弘霖強調，面對海南自由貿易港的大利多，台灣應把握機會，加快兩岸經貿合作與東協投資的速度與廣度，因為唯有提前布局，才能搶占先機。



許弘霖，苗栗苑裡人，國民黨智庫“國家政策研究基金會”經濟財政組顧問、來裕企業集團副執行長，2021年國民黨全代會提案成立“反台獨工作小組”的提案人，現任國民黨大陸黨代表、苗栗縣政顧問。



許弘霖指出，大陸自從2020年發布“海南自由貿易港建設總體方案”後，5年多來已吸引超過176個國家和地區投資，總投資金額高達人民幣1025億元，境外直接投資金額更高達近百億美元。這次隨著海南封關作業正式啟動，不但凸顯大陸不以當前經濟規模現狀為滿足的企圖心，更希望一舉將海南島打造成連接太平洋與印度洋的重要渠道。



他提到，過去每當大陸要推進全新經濟政策時，通常會選一個區域作為試驗場，就像當年選擇深圳做為經濟改革開放示範區一樣，然後再邊做邊修正，一方面吸納國際社會最新的經濟規則，另一方面也掌控發展節奏，而依照現在大陸發展的概況來看，這種方式既不會對現有體制造成太大衝擊，也可以讓舊社會有時間和餘力去接受新思想與新規則。



許弘霖分析，海南封關作業正式啟動後，在海南設廠加工後的新價值超過30%者運回大陸不用繳關稅，這對台商和外資都有很大的吸引力，目前已經有很多台商到海南探尋商機，希望透過海南連接東協的地理位置優勢與進入大陸市場的便利性，同時進軍搶占RCEP（區域全面經濟夥伴協定）市場。

