“立院”新款紀念酒攜手馬祖酒廠藍眼淚入設計

“立院”首度與馬祖酒廠合作推新款紀念酒，設計納入藍眼淚。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月26日電（記者 黃偕華）“立法院”首度與馬祖酒廠合作，以東引頂級陳高為基底，推出新款“立法院”專供紀念酒。“立法院”今天表示，新款專供紀念酒以晶透玻璃為器，瓶底引人目光的海洋蔚藍，取意馬祖每年春夏之際的夜海奇景“藍眼淚”，瓶身設計彷彿映照出馬祖海域的粼粼波光。



在王金平擔任院長時期 (第5至8屆)，紀念酒瓶身為雙耳設計，代表“國會”傳統與象徵傳承；第5、6屆是白瓷瓶，第7、8屆替換成藍瓷瓶。第9、10屆是由民進黨籍“立委”蘇嘉全、游錫堃擔任院長，紀念酒也跟著改款。該款紀念酒以白色為主、綠色為輔，因參考“立法院”五瓣梅花，從瓶頂俯瞰是梅花標誌，由於正面看起來酷似南瓜，因此也被稱為“南瓜瓶”。



“立法院”表示，本次新款專供酒以晶透玻璃為器，瓶底引人目光的海洋蔚藍，取意馬祖每年春夏之際的夜海奇景“藍眼淚”。瓶頭整體設計則以國花—梅花為造型，瓶身整體設計莊重內斂，彷彿映照出馬祖海域的粼粼波光，閃耀出海島台灣乘風破浪的希望。



新款紀念酒首批限量1200支，售價1995元，規劃每年提供每位委員30箱（每箱6瓶）之購買額度，專供委員依需求選購，元旦後開放委員預購，每位委員得優先購買1箱，後續再視整體量產情形辦理續購。