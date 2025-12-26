台南首創無人機救災系統　蕭美琴視導

“2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演”，活動現場也展示各種無人機設備。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南12月26日電（記者 蔣繼平）為強化防災應變能量並打造“智慧科技、韌性城市”，台南市政府26日舉辦無人機救災展演呈現科技導入防災救災的成果，展演強調兩個首創，分別是“無人機救災常態化”並納入市府救災體系，以及透過無人機建置3D災區模型導入AI判釋協助精準應變判斷。



蕭美琴親臨視察表示，人與科技的結合，將使城市更有韌性，非常高興見證市府結合民間科技帶動產官學研各方面力量，以創新科技投入各式極富挑戰性的防災任務盼透過產官研合作，讓台南在面對災害時能以更智慧、更有效率的方式守護市民的生命及財產安全。



台南市政府26日舉辦“2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演”，地點在“國科會”資安暨智慧科技研發大樓一樓展示相關設備，並結合中山科學研究院、台灣無人機協會進行模擬實作，呈現科技導入防救災的成果。蕭美琴前往視察，民進黨籍台南市長黃偉哲陪同。



記者會活動先安排設備解說，致詞後進行狀況演練，並搭配預錄的演練影片展示如何利用科技救災，分別呈現完成無人機回傳即時影像、建置3D災區模型、物資投送、設置通訊中繼站、進行消毒等任務，有如“先遣救災部隊”。



蕭美琴表示，她家鄉台南是歷史文化的起點也有創新DNA的城市，今天和大家一起見證用創新科技導入防災、救災、韌性城市的解決方案，在推動全社會防衛韌性當中，台南在演練或兵推都扮演重要角色，帶領產官研共同投入並激勵民間能量。



蕭美琴指出，丹娜絲颱風災情與花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，都在提醒做得還不夠，不管現在發生或未來可能發生，都要預先做更周延準備，集眾人力量，避免未來災害帶來更大的傷害。期待透過今天激勵更多創新，提出各種解決方案。



黃偉哲提到，無人機已成為市府防災助手，今年初震災協助快速勘查橋梁與建物安全，丹娜絲颱風與豪雨期間回傳災區即時影像，登革熱疫情期間巡查屋頂與天溝孽生源，無人機已成為前線救災的“千里眼”，有效提升指揮應變的準確性。



台南市政府指出，本次展演具有兩項“全台第一”，第一是首次由產官研三方合作讓“無人機救災常態化”，正式納入市府救災體系：第二，首次導入AI判釋，透過無人機建置3D災區模型並以AI樣示高風險區域，協助做出更精準的應變判斷。



市府說明，無人機應用不僅強化防災，更可帶動南台灣在研發、驗證到應用的完整產業鏈，推動無人機成為下一個地方產業亮點。這次展出包括“銳二無人機”、“戰術近程無人機”、“無人機指管導控車”、“語音通信整合系統”、“臨時緊急通訊網”、“軍規耐候型移動照明桅桿”’以及民間技術的“行動電解產氫發電系統”與“高機動儲能車”等。