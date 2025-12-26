青年基本法三讀　成立百億發展基金

綠委林宜瑾表示，設立青年基金恐違反財政紀律法，會侵害行政權的預算編列權。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月26日電（記者 黃偕華）“立法院”今日三讀通過《青年基本法》，明訂青年指18歲以上35歲以下之“國民”，並將18歲公民權入法。至於青年發展預算，院會通過藍白黨團提案，設置青年發展基金新台幣100億元，並設立基金管理會，專家學者與青年代表占1／2以上。



《青年基本法》以106票全票通過，獲朝野支持。



民進黨“立委”林宜瑾批評，藍白“立委”放著審查總預算的正事不做，卻透過《青年基本法》立法編起不該由“立委”編的預算來，拿政府的錢亂花的作為，不僅不會獲得青年支持，全台公民都會唾棄。



“立法院”教育及文化委員會8月14日初審完成青年基本法草案，經12月18日委員會協商，下午由“立法院長”韓國瑜召集黨團協商，朝野對於青年發展經費無法達成共識，送交院會表決處理。



中國國民黨籍“立委”葛如鈞指出，如果沒有穩定專責的財源，政策如何落實，如果青年政策只能依靠部會的公務預算，極為不穩定。因此明定應設立青年發展基金是必要的。這不是首例，文化基本法也規定要有文化基金，當時財政紀律法已經上路，文化基本法可以，青年基本法為什麼不行？



最終第25條送交院會表決，經藍白多數表決後以56勝過50票，通過藍白再修正動議，三讀條文明定，“中央政府”為辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金新台幣一百億元，並於本法施行後五年內分年編列預算。前項基金來源如下：一、“中央政府”循預算程序之撥款。二、基金孳息。三、人民、事業或團體之捐助。四、其他收入。