民進黨批藍白假彈劾真亂政　不審總預算

民進黨發言人李坤城。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／針對中國國民黨和台灣民眾黨“立法院”黨團今日聯手，在“立法院”通過彈劾賴清德提案，民進黨發言人李坤城26日表示，藍白兩黨掌握“國會”多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生。明年度總預算從9月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設。藍白是假彈劾、真亂政，不審總預算，台灣人民已無法忍受。



李坤城表示，距離明年僅剩不到一週，而本會期是預算會期，但在審議預算的重要時刻，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁只顧“提案彈劾總統”和“提案譴責大法官”，為了政治鬥爭，只顧自身政治利益，將明年度總預算自9月封殺至今，不願意交付審查，使明年度的各項民生福利建設措施恐受影響，扯全台灣的後腿。



李坤城指出，藍白除了假彈劾、真亂政，提案還自相矛盾。首先，依“憲法”比例，彈劾終究無法過關，而彈劾案依照《憲法增修條文》第4條，“總統”、“副總統”彈劾案，由三分之二“立委”議決後，須交由“憲法法庭”審理。但同時，藍白又持續攻擊大法官，提案要求“憲法判決無效”，兩案主張完全自相矛盾。顯見藍白“立委”操作彈劾假議題，只顧鬥爭、不顧民生，怠忽職守不審查預算，甚至將彈劾的政治鬥爭延長至明年五月，歹戲拖棚，人民受害，必會遭受到民意反撲。